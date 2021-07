Větší podíl biolihu v benzinu padl. Prodejci hledají jiný způsob, jak splnit ekologické cíle EU

Praha Deset let se petrolejáři v Česku připravovali na zahájení prodeje benzinu s vyšším než nynějším pětiprocentním obsahem lihu. A roky politici chystali legislativu, která by kvůli nařízení Evropské unie o snížení emisí v dopravě zvedla podíl biosložky (etanolu) až k deseti procentům povinně u všech prodejců. To vše nyní padá – a zřejmě definitivně.

Návrh, který po mnoha letech příprav zavádí takzvaný E10 benzin a nutí k jeho prodeji všechny dodavatele, poslanci ve středu kvůli odporu opozice odmítli. Předkladatelé argumentovali nutností snížit škodlivé emise, odpůrci zase rizikem omezení konkurence a zvýšení cen.

Evropa už ví, jak zezelená. Plán na radikální snížení skleníkových plynů se dotkne života všech obyvatel EU Je tak pravděpodobné, že ani v budoucnu nebude stát nutit řidiče tankovat dražší palivo, které vlivem vyššího podílu lihu může způsobovat problémy zážehových motorů aut starších zhruba 17 a více let. Tedy například škodováckých favoritů, starších felicií, ale i fordů, opelů a dalších „veteránů“ nejrůznějších značek. Dodavatelé benzinu a nafty budou muset hledat jiné cesty, jak vyhovět zeleným bruselským limitům. Opozice: Není to tržní řešení „Já bych byl velmi rád, abychom touhle cestou nešli, abychom hledali jiný způsob, který bude více tržní, který umožní jednotlivým technologiím si vzájemně konkurovat. Věříme, že s konkurencí přijde i snížení cen a menší dopady na lidi,“ pronesl včera ve sněmovně například pirátský poslanec Radek Holomčík. Poslanci pak poměrem hlasů 84 k 70 povinné zavedení E10 zamítli. Označení na stojanech čerpacích stanic Řeč je o nejprodávanějším benzinu Natural 95, který dnes obsahuje všem motorům neškodných až pět procent lihu (na pistolích stojanů čerpaček a víčkách nových aut nese označení E5). Evropská unie však nutí automobilky a dodavatele pohonných hmot k co největším úsporám emisí z paliv, čehož lze nejsnáze dosáhnout zvýšením podílu „zelené“ biosložky – v případě benzinu lihu, u nafty řepkového oleje. Na diesel se však snaha o navýšení podílu biosložky nevztahuje. Konec benzinu s naftou. EU chce od roku 2035 zakázat prodej nových aut se spalovacím motorem Desetiprocentní podíl etanolu (E10) už obsahuje benzin v mnoha zemích EU. Roky na dobrovolné bázi například v sousedním Německu, kde lze nadále tankovat i původní E5, ale třeba Slovensko nebo Maďarsko to všem prodejcům povinně nařizuje zákonem. Neznamená to, že nesmí prodávat benzin s původními pěti procenty etanolu, ale v případě, že by v roční bilanci vykázali nižší než povinný zvýšený podíl na trh uvedeného lihu, hrozí jim mnohamilionové pokuty. Ekologičtější, ale dražší U nás nyní tento roky chystaný princip narazil. E10 mohou pumpaři prodávat, ale nebude to povinné. Nejde totiž příliš na odbyt, protože biosložka (a to i první generace, tedy vyrobená z potravinářských plodin) je sice ekologičtější, ale sama o sobě dražší než fosilní benzin a nafta. Výsledné palivo tedy prodražuje řádově o několik haléřů na litr. Čím vyšší podíl biosložky, tím vyšší cena. Například ve zmíněném Německu z toho důvodu dlouhé roky řidiči stále dávali přednost benzinu E5. Evropský strážce klimatu projede Česko. Hodlá zjišťovat, jak jsme připraveni na ‚zezelenání‘ U nás se o povinné zavedení desetiny lihu do benzinu pokusil poslanec Pavel Pustějovský (ANO) formou pozměňovacího návrhu do zákona o podporovaných zdrojích energie. „V roce 2030 máme mít 14procentní podíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě a bez biopaliv to nepůjde. Bioetanol se nabízel,“ vyjádřil se už dříve pro LN Pustějovský. Ten podle svých slov návrh konzultoval s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a také s dotčenými resorty, především s ministerstvem průmyslu. Petrolejáři proti petrolejářům Stopka pro povinný benzin E10 je tak prohrou nejen pro poslance ANO – nikdo jiný s výjimkou komunisty Pavla Kováčika a poslankyně Olgy Sommerové z TOP 09 návrh nepodpořil –, ale i pro velké petrolejářské firmy z ČAPPO (Unipetrol – Benzina, MOL, Shell, OMV, Čepro a další). Od povinnosti zavedení E10 si slibovaly snadnější plnění přísných bruselských emisních cílů. „Je to trochu rozčarování. Břemeno emisních úspor z nás nikdo nesejme. Přitom E10 zavádějí i další země, nově třeba Anglie. Naši poslanci odmítli variantu, která je cenově u paliva šetrnější než případné využití biopaliv druhé generace, které jsou mnohem dražší a v současné době málo dostupné,“ uvedl pro LN Václav Loula, odborník ČAPPO. Výsledek hlasování je naopak úspěchem menších nezávislých pumpařů a distributorů, sdružených ve Společenství čerpacích stanic – Unii nezávislých petrolejářů. Lobbing jejího šéfa Ivana Indráčka se nakonec ukázal jako účinnější. „V zavedení E10 nikdo nikomu nebude bránit. Bude to ale na tržním principu, žádným nařízením. Potřebujeme sice snižovat emise podle EU požadavků, ale nekomplikujme život firmám tím, že vytvoříme další vlastní pravidlo pro sešněrování trhu,“ uzavírá Indráček.