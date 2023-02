Red Bull nařkl vinaře, že ukradl logo. Klidně se budu soudit, nedá se mladík

Finalmente dopo non pochi ostacoli ci siamo riusciti..

Ecco la bottiglia con cui partiamo per questa nuova e grande esperienza:

In questa bottiglia non c'è soltanto un cannonau fresco e caratteristico di mamoiada, ma tanti sacrifici e passione, essenziali per arrivare all'inizio di questa strada. Se avete piacere andate a seguire il profilo instagram della cantina: @cantinamuggittu e la pagina Facebook per sapere le curiosità sull'azienda e sulla bottiglia.❤️

•



•



•

#mamoiada #mamojà #cannonau #cannonaudisardegna #vino #winelover #wine