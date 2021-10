Vláda by neměla předčasně šetřit, míní Švejnar. V globální ekonomice podle něj dojde ke dvěma velkým změnám

Lidovky.cz: Jaký je současný výhled vývoje světové ekonomiky? A proč roste inflace

Máme konjunkturu, ale rychlý růst, který byl v prvním pololetí, se nyní zpomaluje. Většina světa se už dostala nad úroveň výroby roku 2019, z velkých celků si vedou poměrně dobře Spojené státy a Čína, Evropa trochu pokulhává. My máme též poměrně pomalé tempo růstu, ještě jsme se nedostali na úroveň HDP roku 2019. Německá průmyslová výroba, na niž jsme navázáni, se dokonce minulý měsíc propadla.

Do toho přicházejí další vlivy. Vzestup ekonomiky je ohrožen tím, že jsou problémy s logistikou a že se zpřetrhaly dodavatelské řetězce. Dovozci nejsou schopni dodat vstupy, které jsou potřebné pro výrobu. Například v průběhu lockdownů se propadla poptávka po bavlně, pěstitelé bavlny pak tolik nezaseli, výsledkem je nedostatek bavlny, který přejde až s příští úrodou. Všichni výrobci, kteří potřebují bavlnu, jsou tím ovlivněni až do příští sezony. Podobné je to třeba s čipy do aut. Zvýšila se navíc i cena ropy a zemního plynu. Tyto faktory a velká nejistota, která se od toho odvíjí, se promítají do inflace. Jde převážně o inflaci celosvětovou, nikoliv něco, co by bylo specificky naše.