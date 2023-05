Takže jen několik postřehů. První se týká politické kultury. Nic z toho, na čem se vládnoucí koalice dohodla, nebylo v předvolebním programu stran, které tvoří vládní koalici. Koalice Spolu pak měla dokonce billboardy, kde se pravilo, že se nebudou zvyšovat daně (hlavně nepřímé daně) a že se nebude zvyšovat daň z nemovitostí. Premiér Fiala a ministr Stanjura to zaštítili svou hlavou. Bude to kolovat ještě dlouho na sociálních sítích.

Vůbec nic z toho, co bylo nyní horkou jehlou ušito a oznámeno, nebylo obsaženo ani v po volbách sepsaném programovém prohlášení vlády. K čemu je tedy vůbec programové prohlášení vlády? Vždyť ještě loni na podzim premiér Fiala opakoval, že daně se zvyšovat nebudou.

Petr Fiala @P_Fiala Nebudeme zvyšovat daně, považujeme to za špatné.



Je dobré, když mají lidé a firmy víc peněz. Zvyšováním daní sebereme lidem víc peněz, stát je pak spotřebuje, rozpustí a přerozdělí je jinak. Pro společnost, ekonomiku i stát je lepší, když peníze mají k dispozici lidé a firmy. https://t.co/3np4lWJMZD oblíbit odpovědět

Ve světovém kontextu to ovšem není nic nového. Legendou jsou billboardy z roku 1988 bývalého amerického prezidenta George H. W. Bushe, který měl hlavní předvolební heslo „read my lips, no new taxes“ (odečítejte mi ze rtů, žádné nové daně). Že zůstalo jen u slibů dokládá fakt, že volební souboj s Billem Clintonem v roce 1992 prohrál, přestože americký prezident většinou odslouží dvě období.