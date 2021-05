22. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

Řada nastávajících rodičů se věnuje výběru postýlky nebo kočárku, už cestou z porodnice ale potřebují mnohem důležitější věc: autosedačku. Tu bude dítě využívat zhruba do 12 let. Investice do dětské sedačky je jednou z nejvýznamnějších: vhodně vybraná sedačka zachraňuje životy.

Pozor na volně ležící věci v autě, mohou i zabít. Prázdná PET lahev má při rychlosti 50 km/h přes 20 kilogramů Podle silničního zákona je řidič povinen mít dítě s hmotností nižší než 36 kilogramů nebo výškou pod 150 centimetrů připevněné v dětské autosedačce, která „odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům“. Přičemž autosedačky umístěné proti směru jízdy smí být pouze na sedadlech, kde není airbag nebo je deaktivovaný.