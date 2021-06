Prodej nových vozů v první polovině roku stoupl, přesto nedosahuje zisků před epidemií

Praha Prodej nových osobních aut od ledna do konce května meziročně vzrostl o 21,5 procenta na 90 244 vozů. Bylo to ale stále o desetinu méně než před epidemií koronaviru v roce 2019. V květnu prodej proti loňsku vzrostl o 62 procent. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.

První je značka Škoda s 32 020 registrovanými osobními vozy a podílem 35,5 procenta. Následují Volkswagen s prodejem 8613 aut a Hyundai, který prodal 7874 vozů. Na dalších místech jsou Mercedes Benz a Toyota.

Průměrná cena ojetin v květnu meziročně stoupla o 14 procent, zájem stoupl o větší a novější vozy Nejprodávanějšími osobními vozy jsou Škoda Octavia (6605 aut), Škoda Fabia (6367), Škoda Karoq (4759), Škoda Kamiq a Hyundai i30. Přes 41 procent tvořily vozy kategorie SUV, podíl benzínových aut byl téměř 66 procent. „Květnové prodeje začaly ve velké formě. První dva týdny přinesly Škodě ČR dvojnásobné prodeje oproti loňskému roku. V druhé půli tempo růstu trochu opadlo, ale i tak jsme letos dosáhli na nejlepší výsledek, bezmála 7500 prodaných vozů za měsíc. Letní měsíce pro nás budou zkouškou. V loňském roce to bylo nejsilnější období, ale vím, že letos je tu velké riziko, protože překážky plynoucí z pandemií oslabené dodavatelské sítě jsou veliké. Pokud se výroba udrží v kondici, myslím, že máme šanci silné léto zopakovat,“ uvedl vedoucí Škody Auto v ČR Jiří Maláček. Prodeje elektromobilů se v květnu meziročně výrazně zvýšily o 135 procent, za pět měsíců jsou však stále o 14 procent meziročně nižší. Podíl firemních automobilů na celkových registracích činí 79 procent. Obchodníci nicméně čekají, že prodeje dál porostou. Toyota například podle tiskové zprávy uzavřela v květnu rekordních 1626 zákaznických objednávek, což se projeví v registracích v následujících měsících. „Na výsledcích se výrazně projevuje odložená poptávka zákazníků kvůli koronaviru z loňského roku a začátku roku letošního, kdy byl omezen provoz showroomů i servisů,“ dodal generální ředitel Toyoty ČR Martin Peleška.Podle automobilového experta EY Petra Knapa nelze podobné meziroční zlepšení čekat v červnu, kdy byly loňské prodeje mnohem podobnější roku 2019. „Pro srovnání loni v červnu byly registrace oproti loňským květnovým vyšší o 55 procent. V oživení se bohužel nevyužívá celá tržní poptávka, protože automobilky prodlužují dodací lhůty kvůli problémům se subdodávkami a postupně také zvyšují ceny. Je zřejmé, že část poptávky, zejména domácností, se přesunula do ojetých vozů. Čekám nicméně, že se udrží vysoký nárůst v kategorii hybridních vozů,“ podotkl. Celoroční růst odhaduje na úrovni deseti procent. Karavany a obytné vozy zažívají zlaté časy. Pandemie urychlila potřebu nezávislosti na ubytování při cestách Prodej lehkých užitkových automobilů stoupl o 27,7 procenta na 7554 vozů. V květnu se pak zvýšil o 46 procent. První je značka Fiat s 957 registrovanými vozy (12,67%), následují Peugeot, který prodal o 50 aut méně, a Volkswagen s prodejem 853 aut. Na naftu bylo 91 procent prodaných aut. Celkově registrace nákladních vozidel proti loňsku vzrostly o 37 procent na 3655 aut. V květnu vzrostly meziročně o 123 procent.První je značka Mercedes-Benz s 670 registrovanými vozy, následují DAF, MAN a Scania. Odbyt autobusů letos do konce května klesl o 4,6 procenta na 538 vozidel. V samotném pátém měsíci byl pokles o 81 procent. První je domácí značka SOR s 210 registrovanými autobusy, druhá je rovněž česká Iveco Bus, která prodala o tři autobusy méně, a třetí skončila Setra. Kategorie motocyklů zaznamenala meziroční nárůst o 16,5 procenta na 9413 prodaných strojů. V květnu prodeje vzrostly meziročně o 2,5 procenta. První je Honda s 1578 registrovanými motocykly, následují Yamaha, CF Moto, BMW a KTM.