Karavany a obytné vozy zažívají zlaté časy. Pandemie urychlila potřebu nezávislosti na ubytování při cestách

Pojízdná střecha nad hlavou v podobě obytného vozu není nic nového, nyní ale zájem o tento druh cestování nevídaně roste. Potřebu nezávislosti bez ohledu na dostupnost ubytování a naopak s ohledem na bezpečné prostředí urychlila pandemie.

Karavany a obytné vozy všeho druhu se prodávají a půjčují jako na běžícím pásu. Dovolenou na čtyřech kolech už neplánují jen mladí dobrodruzi, ale také rodiny s dětmi. Moderní nomádi totiž mají k dispozici o poznání větší luxus než jejich rodiče a prarodiče, kteří v socialistickém Československu pracně stavěli „obytňáky“ svépomocí v garáži. Moderní obytná auta se hravě dokážou vyrovnat apartmánu se vším pohodlím. Nechybí toaleta, sprcha a vybavená kuchyně.



Hippie-Heim čili Bulli

Kdo by ho neznal alespoň z fotografií, kde se prezentuje vyzdoben výstředními malbami ve společnosti dlouhovlasých dívek i hochů, kteří si v 60. a 70. letech s morálkou nedělali hlavu. Volkswagen Transporter, kterému se v Evropě říkalo Bulli nebo Hippie-Heim, Amerika ho zná jako Camper. Právě on je jedním ze zakladatelů kempování v obytných vozech. Jeho historie se začala psát už v roce 1950, obytná varianta přišla na trh o rok později. Jednoduchý kempinkový stolek, vařič a přistýlka pro přespání, takové byly začátky. Konec šedesátých let mu přinesl ikonické náhradní kolo na přídi, díky němuž získal vzhled dobráckého „bambuly“.