NOMÁDI: Adrenalin v obytné dodávce na Bezejmenné cestě, která vede španělskou divočinou

Co uděláte, když vám navigace nabídne tři varianty trasy, z nichž jedna je nejkratší, nejrychlejší a navíc vede srdcem pohoří? Samozřejmě jsme zvolili tu cestu přímo na komoru Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Z Nerpia, vesnice s pár obyvateli a mnoha ořešáky, vyrážíme proti proudu řeky. Předtím natankujeme plnou nádrž nafty, protože člověk nikdy neví. Silnice se klikatí mezi kopci, údolí se zužuje a pod hradem Taybona, který se hrdě tyčí na skále, už je to regulérní soutěska vymletá Rio Taibilla.



Mohlo nás varovat, že ve vesnici Pedro Andrés se na nás dívají se zaujetím a že palubní navigace naší dodávky píše „Bezejmenná cesta“.

Pokračujeme dál na západ, nabíráme výšku. Silnice se kroutí jako užovka plovoucí na hladině rybníka. Objevují se první díry v asfaltu. Další varování. Tohle je opuštěný kraj, říkám si, když střídám dvojku s trojkou ve stoupání. V nadmořské výšce 1400 metrů se vyškrábeme na náhorní plošinu.

Jsou tady pole, sady, pár farem rozesetých v mělké pánvi. V sytě zelené trávě vidíme dvě lišky. O kus dál se pasou čerstvě ostříhané ovce, které působí trochu komicky „naze“. Na horizontu šedé skály. Vrcholy hor tady hravě přeskakují hranici 2000 metrů nad mořem. Kdyby skončila civilizace, tady si toho možná pár dní ani nevšimnou. Usedlosti na konci světa se jmenují Cortijos del Pozo, Cortijo Simón a Cortijo las Martinas. Lidi nevidíme žádné. Španělské vnitrozemí je plné překvapení.

Následuje další stoupání mířící do zakrslého lesa. Pak se silnice zlomí v sedle, kde se na mapě dotýká vrstevnice 1450 metrů. Zlomí se nejen fyzicky do klesání, ale i mentálně. Asfalt mizí, z ničeho nic je to prašná cesta. „Zrovna jsem ti chtěla říct, že už jsme jen pár set metrů od hlavní silnice,“ říká žena.

Registruji opuštěná stavení ve stráni nad roklí, nad kterou je zaříznutá „Bezejmenná cesta“, když tu se ze zatáčky vyhoupne domíchávač betonu. Couvání. Piruetky na krajnici, na kterou bych nevsadil ani nejlevnější menu v mekáči. V nejhorším možné místě, říkám si. Vejdeme se, je to bezkontaktní. Za pár vteřin se proti nám valí putzmeister – ještě větší náklaďák, než byl ten domíchávač. Znovu vyšíváme nad srázem. Následuje finální výjezd na hlavní, brutální stoupání, kde by v dešti měla co dělat i čtyřkolka.

Weinsberg CaraBus 630 ME - obytná vestavba do dodávky Fiat Ducato

- výkon motoru: 160 koní - počet míst na jízdu, na spaní: 4/3 - expediční výbava instalovaná ve společnosti Hykro: solární panel, měnič napětí, zdvojená nástavbová baterie - více o voze čtěte ZDE:

Silnici A-317 do Hormosu by si měl na wish list napsat každý motorkář. Nejprve se klikatí na hřebeni v hustém jehličnatém lese. Vracečky jsou doslova prokopány ve skalních žebrech, zrcadla Španělé z nějakého důvodu neinstalují a šest a půl metru dlouhá obytná dodávka Weinsberg je zcela s přehledem ucpe. Pak následují naprosto famózní serpentiny přišpendlené k brutálnímu srázu nad říčkou Zumeta. Jsou krátké.

Další náhorní plošina. Pitoreskní osada Pontón Alto je nacpaná do soutěsky. Řada domů, říčka, silnice, kam se vejde jeden a půl auta, a zase domy. Zvláštní místo.

Před Hormosem je nádherný výhled do krajiny. Potkáváme chlapíka ve sportovním šedém VW Golf. Jeho zálibný výraz, když řeže zatáčku za zatáčkou ve stoupání v protisměru, nás mohl varovat. Poslední úsek je totiž dlouhý a nepřetržitý nápor na brzdy. Můžete podřazovat na dvojku, můžete nechat motor kvílet ve čtyřech tisících otáčkách za minutu, můžete se snažit sebevíc, ale stejně nakonec na brzdový pedál nakonec musíte šlápnout. A znovu a znovu. Výhledy jako z letadla a pach brzdového obložení. Těchto 91 kilometrů nikdy nezapomenu. Přesto bych si to dal ještě jednou…

