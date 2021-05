NOMÁDI: Za ponorkou konstruktéra Perala. Jako první dokázali torpédo pod hladinou odpálit Španělé

Že Španělsko bývalo námořní velmocí prvního řádu, ví téměř každý. Ale že vychovalo ponorkového konstruktéra, který předběhl dobu, se v suchozemském Česku příliš neví. A co víc, trup plavidla se dochoval dodnes.

Připomíná to pohyb kyvadla. Pohybujeme se mezi středomořským pobřežím Španělska a jeho vnitrozemím. Tentokrát se to kyvadlo vychýlilo na východ směrem k moři do provincie Murcia, kde leží tři historická města propojená pavučinou dálnic. Každé z nich je přitom jiné.



Přístavní Cartagena

Zakladatel města Cartagena kartaginský vojevůdce Hasdrubal Sličný měl dobrý instinkt. Místo pro přístav a námořní základnu zvolil dobře, protože ke stejnému účelu se cartagenský záliv využívá i teď, o více než dva tisíce let později. Dnes je jedním z klíčových opěrných bodů španělského válečného námořnictva, španělsky Armada Española.

Tato prastará instituce, která svou historií směle může konkurovat britské Royal Navy, provozuje námořní muzeum sídlící přímo v přístavu ve starých budovách arzenálu. Kdo se zajímá o lodě a ponorky, jejich stavbu a život na palubách, by si tady měl udělat zastávku. Nečekejte nudné panely s dlouhými texty. Historii stavby lodí dokumentují precizně vyvedené modely, které zabaví i menší návštěvníky. A jsou jich desítky, vlastně malá flotila. Druhá část expozice popisuje dějiny španělské námořní pěchoty, u které sloužil i nejslavnější španělský spisovatel Miguel de Cervantes.

Pravý technický skvost je ve vedlejší hale. První španělská ponorka, kterou vyprojektoval Isaac Peral. Vypadá trochu jako Nautilus kapitána Nema. Aby ne, když první skici namaloval už v roce 1884 a už o rok později se na elektřinou poháněném plavidle začalo pracovat naplno. Peralova ponorka byla v roce 1888 první španělskou válečnou lodí postavenou bez použití dřeva, tedy s kompletně kovovou konstrukcí. O dva roky později odpálila jako první na světě pod vodou torpédo. Španělé zvládli i podmořskou navigaci, když se hodinu v hloubce deseti metrů plavidlo pohybovalo po určené trase. Ačkoliv testy dopadly dobře, projekt byl zastaven. Trup Peralovy ponorky se dochoval opuštěný v Arsenal de la Carraca. Dnes je z něj hlavní hvězda námořního muzea. Španělsko se i v technických památkách má čím pochlubit.

Z přístavu vede pěší zóna lemovaná půvabnými secesními domy. Z římské doby se dochovalo velké divadlo (také kousek od přístavu). K parkování můžeme doporučit plochu u zdejšího fotbalového stadionu (souřadnice: 37.6086531N, 0.9953631W), odkud se dá pěšky dojít po hlavní třídě až k pěší zóně.

Elche a jeho palmy

Je to Afrika, nebo Evropa? Projíždíme po zapadlé silnici mezi palmami. Jsou všude. Asfaltka kličkuje rovinou, některé háje jsou zanedbané, jiné vzorně udržované. Nacházíme se v úrodné nížině mezi městem Elche a pobřežím Středozemního moře. A pocit, že jsme na jiném kontinentu, se rozptýlí až ve městě samotném. Jeho hlavní atrakcí jsou překvapivě datlové palmy. Podle některých odhadů jich zde roste zhruba 230 tisíc a jejich háje obklopují historické centrum města. Jejich pěstování dovedli k dokonalosti Maurové. Kousek za středověkou pevností, kde dnes sídlí muzeum, je soubor skvostných zahrad. Sem chodí místní slavit s dětmi narozeniny nebo jen tak relaxovat.

Palmové háje v Elche jsou natolik unikátní, že je na seznam světového kulturního dědictví zařadilo UNESCO. Jako místo k parkování se nám osvědčila plocha u místní nemocnice nedaleko policejní stanice (souřadnice: 38.2615950N, 0.6850642W).

Murcia: duch New Yorku a katedrála

Trochu New York kvůli sevřeným ulicím, vysokým domům a živému ruchu. Trochu Paříž, kvůli secesní architektuře z 19. a začátku 20. století. A k tomu nepřehlédnutelná katedrála. To je Murcia. Ale po pořádku. Katedrála v Murcii je něco jako obří učebnice stavebních slohů. Od gotické zadní části přes zvonici, která dodnes dominuje starému městu, až po bombastické barokní průčelí se sochami v nadživotní velikosti. Tahle hmota shlíží na náměstí lemované kavárnami. A přímo proti svatostánku stojí moderní, jednoduchý dům s rytmizovanou fasádou. Je to budova radnice. Kontrast je to až neuvěřitelný, přesto se moderní architektura do srdce města hodí. A přemýšlíme, které vedení města v Česku by si podobný architektonický počin dovolilo.

Pokud si od ruchu měst chcete odpočinout, vyrazte k moři. „Region Murcia se pyšní hned několika krásnými pobřežními úseky, které rozhodně nejsou přeplněné. Pláže San Ginés a velmi populární Las Azucenas se táhnou daleko podél pobřeží až k rezervaci Cabo Tiñoso,“ doporučuje kniha Neobjevená Evropa. Zážitkem je i cyklistika kolem Mar Menor. Více podobných tipů včetně route planneru najdete na oficiálních stránkách.