NOMÁDI: Španělské Kokořínsko a Český Krumlov. Ve městě Cuenca jako by se zastavil čas

Někdy se vyplatí si udělat zajížďku. V případě města Cuenca, které leží v provincii Kastilie-La Mancha a které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, to rozhodně platí. Navíc má i strhující okolí.

Silnice nic nenaznačovala. Sledovala tok říčky a pozvolna se vlnila mezi kopci a loukami. První varování přichází, když asfaltka proklouzne soutěskou v sérii prudkých zatáček. U vesnice Valdecabras začíná přituhovat. Cesta šplhala vzhůru, přilepená ke srázu. Vesnice i údolí se kamsi propadlo. Prudká vracečka, kde i dvojka je moc vysoká rychlost a obytné auto se vyhoupne na skalnatý hřeben. Za každou zatáčkou by se dalo zastavit a udělat pěknou fotku. A to je teprve začátek. K Ciudad Encantada, neboli Začarovanému městu, se teprve blížíme.



Přijíždíme na rozlehlé parkoviště, kde počítají i s obytnými vozy (souřadnice 40.2064914N, 2.0060775W), chvilku před polednem. Je začátek dubna 2021. Počasí ukazuje, že ve středu poloostrova píše jiný příběh než u Středozemního moře. Poprchává, rtuť teploměru nepřeleze deset stupňů a vítr se umí studeně zakousnout. Musíme zalovit ve skříních po expedičních kalhotách a voděodpuzujících bundách. Upřímně jsme si mysleli, že jejich čas přijde až při skandinávské části putování. Noříme se do skalního města. A je to, jako bychom byli na jiné planetě. Někde, kde neplatí pozemské zákony.

Všude kolem se tyčí roztodivné útvary. Procházíme Začarovaným městem: je tady kaňon široký sotva pro dva chodce, kousek dál obří přírodní „socha“, co vypadá jako zavřená bedla. Trojice skal, co jako by z oka vypadla bachratým španělským korábům, kotvícím kdesi u mola. Nejí divu, že si tuhle fantaskní krajinu oblíbili filmaři. První z nich sem dorazili už ve dvacátých letech minulého století, své svaly zde ukazoval i Barbar Conan v podání nejslavnějšího rakouského kulturisty a pozdějšího guvernéra nejbohatšího amerického státu Arnolda Schwarzeneggera.

Pokud máte čas, vydejte se z parkoviště ještě na druhou stranu. Po kilometru a půl po polní cestě se otevře vyhlídka do údolí řeky Júcar. Kaňon a nad ním pás hor, z nichž nejvyšší jsou přes osmnáct set metrů vysoké. Není divu, že na začátku jara tady může být i nevlídno.

Středověká Cuenca

Hlavním důvodem, proč jsme odbočili do kastilského vnitrozemí, bylo město Cuenca. Lepší místo pro opevněné sídlo najdete jen těžko. Na jedné straně kaňon řeky Júcar, na druhé straně podobně dramatická strž s řekou Huécar. Stačilo masivně opevnit šíji mezi vodními toky, o zbytek se postarala v podobě strmých skalních stěn příroda. A přesně to Arabové udělali.

„Cuenca je můj skrytý typ pro návštěvníky Španělska,“ říká Zuzana Churanová ze španělské centrály cestovního ruchu.

Je to město plné kostelů, od prostých svatostánků, přes barokní kostely až po masivní gotickou katedrálu, která doslova trůní na hlavním náměstí Plaza Mayor. Když křesťané ve 12. století původně arabské město dobyli, začali budovat katedrálu. Samozřejmě na místě mešity. Stavitelé byli ovlivnění anglo-románskou architekturou a katedrála Santa Maria y San Julian de Cuenca se řadí k prvním španělským gotickým katedrálám. Další domy na hlavním náměstí jsou hravé, s křiklavými fasádami. Určitě si dejte dobrou silnou kávu v jednom ze zdejších podniků a pozorujte tohle nevšední místo. Právě tady, v Cuence, prý našla Meda Mládková inspiraci pro Muzeum Kampa. Ve městě totiž sídlí Museo de Arte Abstracto Espaňol. Jeho kolekce s více než sedmi sty obrazy představuje jednu z největších sbírek moderního španělského umění.

Cuenca, Plaza Mayor

Mezi starými domy, které visí nad okraji srázů, se klikatí uličky, kam se nikdy žádné auto nevejde. Jednotlivá „patra“ historického centra propojují desítky schodišť. Mezi kamennými zdmi je slyšet zurčení vody z kašen. A mezi domy probleskují zákoutí, kde se otvírají výhledy do údolí obou řek. Cuenca je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Co se týká atmosféry, připomíná Český Krumlov, jen ve španělském starém městě je více autentického života a méně „lapačů“ na turisty.

Weinsberg CaraBus 630 ME obytná vestavba do dodávky Fiat Ducato



výkon motoru: 160 koní



počet míst na jízdu, na spaní: 4/3



expediční výbava instalovaná ve společnosti Hykro (www.hykro.cz ): solární panel, měnič napětí, zdvojená nástavbová baterie



více o voze čtěte ZDE



Parkování pro obytné vozy najdete jen kousek za soutokem obou řek na souřadnicích 40.0773589N, 2.1408694W. Parkoviště je v dochozí vzdálenosti do historického centra města. V Cuence jsme potkali další českou posádku v obytném autě, která nám doporučila stání u sochy Krista nad městem (Mirador Cerro del Socorro, souřadnice 40.0759189N, 2.1233533W ). Další možností je kemp, který leží pár kilometrů od centra proti proudu řeky Júcar na souřadnicích 40.1262531N, 2.1438119W, jeho oficiální stránky jsou zde. Cyklostezka do města, na které se místní věnují usilovným procházkám, končí jen pár desítek metrů od jeho brány. O tom, jak to teď vypadá s kempováním ve Španělsku, jsme psali zde.

Další užitečné informace včetně route planneru najdete na oficiálních stránkách.