Pohoří Peňalara u Madridu láká na treky v přírodě i návštěvu horských vesnic

Příchod jara, spojený s teplejším počasím a lepší náladou, obvykle láká k cestování. Letošní situace, stejně jako ta loňská, je ale pro cestovatele složitější. Pokud byste se znovu rádi podívali do ciziny, ale bezpečně a zodpovědně, ideální příležitostí jsou národní parky a ospalé vesničky v nich. A právě to nabízí Národní park Sierra de Guadarrama, který se rozprostírá kolem hlavního města Španělska Madridu.

Sierra de Guadarrama leží ve stínu hlavního města, v současné nelehké době je ale ideální turistickou destinací. Jedná se o skutečně velkou oblast s unikátní faunou a flórou a nádhernými horami. V její severní části se v nejvyšších vrcholcích rozkládá pohoří Peňalara, které je jedním z nejmalebnějších míst v celém národním parku.

Doprava z Madridu do pohoří Peňalara je překvapivě rychlá a pohodlná. První možností, jak se do krásných španělských hor dostat, je osobní auto. Cesta z Madridu trvá jenom něco málo přes hodinu a vede přes města Colmenar el Viejo a Navacerrada.



Druhou možností je dopravit se do hor vlakem, který vás doveze do samého srdce pohoří, města Puerto de los Cotos. To je výborným výchozím bodem, pokud se chystáte na trek na hor. Když pojedete na začátku jara, pak vás může překvapit na některých místech i sníh a budete si moct i zalyžovat. Je to ale skvělé místo především na horskou turistiku. Před trekem navštivte turistické centrum Národního parku Sierra de Guadarrama.

Ve vysokých horách se cítí dobře příroda i turisté

Původem ledovcové pohoří Peňalara se tyčí do výšky mezi 1640 a 2428 metry nad mořem a je domovem pro některé vzácné druhy z řad fauny i flóry, které nenajdete nikde jinde na světě. Kromě vzácných druhů lišejníků, které tu tvoří rozsáhlé kolonie, se jedná i o vzácné ptáky a obojživelníky. Právě někteří obojživelníci, kteří zde našli svůj domov, patří mezi ohrožené druhy.

Toto španělské pohoří je atraktivní především pro milovníky pěší turistiky, kteří si zde mohou vybrat z několika desítek tras. Přímo pod vrcholem Peňalara se klikatí horský průsmyk El Puerto de Cotos, který vede stejnojmenným městem zmíněným výše. Zde na vás kromě horského terénu čeká také oblíbená restaurace Venta Marcelino. Útočiště tady turisté a horolezci nachází už od roku 1924 a restaurace je také skvělým výchozím bodem na další turistické trasy v okolí. Jednou z těch nejzajímavějších je například trasa Sillada de Garcisancho, která láká na krásné panoramatické výhledy nebo trasa Arroyo de la Angostura, kde můžete navštívit hned několik divokých vodopádů.



Pohoří nabízí i cyklistické stezky

Vedle vysokých kopců a unikátní přírody se v parku Peňalara nachází mokřady mezinárodního významu. Nejznámější a nejnavštěvovanější je Laguna Grande, která je největším místním mokřadem a abyste si ji prohlédli, musíte nejprve vyšplhat do výšky více než 2000 metrů na mořem. Rozmanité a turisty oblíbené pohoří Peňalara není ale zdaleka vhodné pouze pro pěší výlety, ačkoliv se tu nachází bezpočet horských tras procházejících přímo srdcem národního parku. Ideální podmínky tu objeví i milovníci lezení, pro které je tu přichystáno více než 150 lezeckých tras. Lepší místo byste tedy jako vášnivý horolezci v okolí Madridu hledali jenom těžko.

Kouzlo zdejších horských městeček

Jednou z nejkrásnějších vesnic, které při cestě po národním parku severně od Madridu potkáte, je Rascafría. Ta se nachází ve výšce obdivuhodných 1100 metrů nad mořem a je tak ideálním cílem pro milovníky přírody a turistiky. Perlou města je kouzelný klášter El Paular postavený roku 1390, v jehož blízkosti dodnes žijí mniši. Pokud se do horské vesnice vydáte, nevynechejte ani budovu radnice, farnost San André Apóstol nebo kostel archanděla Michela.

V blízkosti pohoří Peňalara leží i městečko Buitrago del Lozoya, která nabízí krásné horské výhledy a turisty láká především na středověké památky. Nachází se tu téměř neporušené středověké hradby a středověk dýchá i ze zdejšího hradu Alcázar nebo kostela Santa María del Castillo s hodinovou věží. A jak je typické pro velkou část Španělska, ve městě se krásně prolíná muslimská a křesťanská kultura a historie.

Turisté jsou v Madridu vítaní

Španělská vláda jarnímu probouzení k životu přeje. Je sice zakázán pohyb mezi jednotlivými španělskými regiony, ty jsou ale poměrně rozsáhlé a konkrétně po madridském regionu se můžete pohybovat bez omezení, při aktivní turistice dokonce i po skupinách po 20 lidech. Po celém Španělsku pak platí noční zákaz vycházení a nutnost předložit negativní PCR test při vstupu do země.

Příchod jara s sebou nese velkou dávku nového optimismu i chuti cestovat. Výlet do zahraničí, který je zodpovědně naplánován a odehrává se v krásných nedotčených horách a půvabných městečkách vám jistě pomůže vrátit dobrou náladu.