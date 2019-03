Co se dá vykouzlit ze zbytků? Zkuste španělskou bramborovou tortillu

Ve španělštině a kulinárně-kulturním prostředí španělsky mluvícího světa znamená slovo tortilla v zásadě dvě věci: původem mexickou placku z kukuřičné nebo pšeničné mouky, která se – v různých podobách – používá jako příloha a jedlý obal okolo pestrých náplní, a pak tortillu výsostně španělskou, což je specifickým způsobem připravená omeleta s bramborami.

A o tu nám teď jde. Zatímco její přísady jsou prosté a využití zbylých brambor maximální, její příprava vyžaduje znalost věci a kapku zručnosti. Ale to vás neodradí, protože španělská tortilla je prostě skvělé a přímo ikonické jídlo, které se jednoduše musíte naučit. Ano, vysoký počet vajec by se mohl zdát rozmařilý, ale jednak to bez nich nejde a za druhé je tortilla tak sytá, že se pojídá v malých řezech a nakrmí hodně lidí. Původní recepty začínají s bramborovými plátky smaženými zasyrova, ale i z těch už uvařených vykouzlíte krásnou tortillu.



Co budete potřebovat?

600 g uvařených brambor, nakrájených na stejnoměrné, 6–7 mm vysoké plátky

několik lžic olivového oleje

1 středně velká, nejlépe bílá cibule, nakrájená na jemné plátky (nemusí být, ale tortille dodá na zajímavosti)

12 velkých vajec (2 až 3 vejce můžete nahradit zbylými bílky)

Ve větší (cca 28 cm v průměru) nepřilnavé pánvi s vyššími stěnami rozehřejte olivový olej. Zlehka a po částech osmažte plátky brambor, aby se trochu zatáhly, ale nezabarvily se. Dávejte je do misky a olej v pánvi ponechte. Osmažte v něm plátky cibule za občasného promíchání, aby zvláčněly, ale nezabarvily se, asi 7 minut.

Do pánve vraťte plátky brambor, opatrně je promíchejte s cibulí, aby se nepolámaly, a pak vše urovnejte v pánvi do stejnoměrné vrstvy. Vejce rozklepněte do mísy a prošlehejte se špetkou soli vidličkou. Směsí přelijte brambory s cibulí a na středním až nižším stupni smažte, přičemž vidličkou nadzvedávejte okraje tortilly a nechte pod ně stéci trochu vajec. Takto směs smažte 6 až 7 minut, až se vejce začnou usazovat, ale navrchu tortilly budou ještě polotekutá.



Teď přijde chvilka zručnosti. Tortillu plochou vařečkou nebo nožem opatrně uvolněte z pánve a nechte ji sklouznout na velký talíř (opečenou stranou dolů). Dno pánve potřete trochou oleje a překlopte ji na tortillu v talíři. Pak oběma rukama vzniklou konstrukci talíř-pánev pevně podržte a obraťte ji tak, aby se tortilla ocitla neopečenou stranou dolů v pánvi. Tu postavte zpět na sporák (talíř už nepotřebujete) a opékejte ještě 1 minutu.

Tortillu pak nechte sklouznout na čistý talíř a ihned podávejte, nakrájenou na menší řezy. S čerstvým hlávkovým salátem je to skvělý lehký oběd nebo večeře.