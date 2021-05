ŠITNER: Vozy na plyn mají potenciál, stát je ale zatím příliš nepodporuje

ÚHEL POHLEDU: Vozy na CNG (stlačený zemní plyn) mají být důležitou součástí přechodu české dopravy na nízkoemisní provoz. Počítá se s tím, že do roku 2030 bude každé desáté auto jezdit na zemní plyn. Mezi hlavní výhody patří i nižší emise skleníkových plynů i škodlivých látek. Bohužel rozšíření je trochu jiné, než se plánovalo.

Například loni byly registrace nových vozů na plyn dokonce nižší než u elektromobilů. Šlo o pouhé procento celkových prodejů aut v Česku. Tedy daleko od prodejů, které by mohly pomoci dosáhnout nastaveného cíle. Přitom vozy na plyn mají výhody, které elektromobilům chybí. Naplnění nádrže trvá jen pár minut, mají stejný zvuk a stejné chování jako spalovací motory na benzín nebo naftu (pokud to někdo vyžaduje), navíc se při vyšším nájezdu automaticky vyplácí.



Výhody a nevýhody

Hodně se zmiňují nevýhody, jako je omezený vjezd do garáží nebo kratší dojezd, ale moc se nemluví o nevýhodě, která se ukáže při pohledu na ceny CNG na českých stanicích. Zatímco v Praze jsou velmi nízké a jde čerpat i za 23 korun, v jiných městech, a Ostrava je nejhorším případem, se nedá dostat pod 28 korun. A tento rozdíl je i v rámci jednoho provozovatele plnicí stanice.

Cesty po Česku tak znamenají dramatické rozdíly mezi levnými a drahými kraji. Ruku na srdce, žít v Ostravě, tak bych plyn z principu vyloučil. Nikdo nechce platit o 20 procent víc než Pražáci. I to je možná důvod, proč jsou plynová auta poměrně běžnými taxíky v Praze, ale v jiných městech tolik ne.

U benzínu takové rozdíly nejsou. Jsou samozřejmě levnější tam, kde je silná konkurence, nebo kde je stanice Tank Ono. Naopak jsou dražší tam, kde jsou dálnice a velký provoz lidí, kteří zkrátka musí tankovat. Stejně jako v Ostravě nebo v Praze jsou ve všech městech místa, kde se dá tankovat levně nebo naopak draho. U CNG to ale neplatí. V Praze lze za nižší cenu tankovat i na značkové pumpě s veškerým zázemím včetně záchodu a možnosti si koupit občerstvení. V Ostravě jsou za 28 korun jen plnicí stanice bez zázemí, ty se servisem stojí téměř 29 korun.

Hned tři plynové modely škodovek

Vozy na plyn rozhodně potenciál mají. V současnosti má Škoda hned tři takové modely. Plynové verze má Scala, Kamiq i Octavia (tu lze se stejným motorem stále pořídit i v minulé generaci) a cenově jsou srovnatelné s naftovými pohony. Domácí značka tak širokou nabídku nikdy neměla.

Proti naftě přinesou klidnější chod motoru a lepší emise a obejdou se samozřejmě bez doplňování močoviny, která poslední roky patří k dieselovým motorům. Nižší emise pak pomáhají automobilkám i Česku splnit evropské cíle. Zatím ale české ministerstvo dopravy tento pohon příliš nepodporuje. Spotřební daň na zemní plyn je nižší, silniční daň je nulová a dálniční známka stojí polovinu, ale zdá se, že to není něco, co by k pohonu lákalo mnoho zájemců. V západní Evropě, kde lidé platí daně z auta nebo daně z jeho provozu podle celkových emisí, jsou vozidla na plyn automaticky zvýhodněna více. Například u Octavie má plynová verze nižší emise než ta naftová, proto jsou s ní hned spojeny nižší daně.

Stejně jako u elektromobilu i vozy na plyn prochází poměrně výrazným vývojem, například Octavia má větší objem nádrží – a tedy i dojezd na plyn vzrostl téměř na dvojnásobek. Nádrže jsou také lehčí a odolnější. Proto řada starých mýtů už roky neplatí.

Prodej vozů na CNG je pro Česko důležitý také kvůli tomu, že se do budoucna počítá s výrazným rozvojem bioplynových stanic a právě tyto vozy by mohly výsledný produkt využívat.