Výdejní boxy úspěšně konkurují rozvozu zásilek. Už jsou dokonce i na vesnicích

PRAHA Železná krabice v každém koutě Česka – to bude možná realita už za pár let. Zásilkovna a Alza plánují do roka zprovoznit tisíce nových samoobslužných výdejních boxů.

Alza dostala v Maďarsku pokutu 67 milionů za nekalé praktiky při Černém pátku Objednat si zboží po internetu a třeba i o půlnoci si ho vyzvednout v některé ze samoobslužných výdejen je dnes snadné. Na boxy s přihrádkami je možné nyní narazit takřka po celém Česku, dokonce i na venkově. Popularitu bezkontaktního odběru zásilek ostatně uspíšila i pandemie.

Třeba logistická firma Zásilkovna se zaměřuje právě na oblasti s menším počtem obyvatel. Bezdotykové výdejní místo Z-Box provozuje i v obci, která má asi 300 obyvatel. „Pro nás se tak otevírá obrovská příležitost doručovat zásilky do míst, kam jiní doručovat nechtějí, neumí nebo zde své služby omezují,“ řekl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa. „Jedná se o menší města a vesnice, ale také o developerské rezidenční či komerční projekty nebo obchodní centra, mohou ale skvěle fungovat také na náměstích nebo na parkovištích,“ dodal. Po celém Česku jich v současné době provozuje více než 700. Soběstačná výdejní místa jsou napájena solárním panelem a ovládaná přes mobilní aplikaci Zásilkovna. Do konce letošního roku se společnost chystá instalovat dalších 2500 boxů. Mimo jiné budou také ve výrobních závodech, nemocnicích nebo školách. Tři miliony balíčků V současné době funguje box od Zásilkovny třeba v obci Roštín, ve které žije asi 600 obyvatel. Občané už tak pro své objednávky nemusí cestovat do 16 kilometrů vzdálené Kroměříže. Zásilku je možné si vyzvednout nonstop. Pravděpodobně největšího konkurenta Z-Boxů představují AlzaBoxy, kterých je v Česku asi 640. Do poloviny příštího roku ale společnost plánuje počet zvýšit na zhruba 3000. Prodejce módy Zoot spojil služby s Alzou. Největší český e-shop poskytne prodejní síť a poprodejní servis „My bychom měli AlzaBoxy rádi všude, ale aby projekt dával ekonomický smysl, je třeba je nejdříve dávat na místa, kde je po této službě největší poptávka. Obecně zatím vychází, že by spádová oblast měla mít minimálně 5000 obyvatel,“ vysvětlil Jan Moudřík, který je v Alze za expanzi výdejních boxů zodpovědný. Z kraje loňského roku firma přes AlzaBoxy doručila šest procent zásilek, nyní to je však již více než 30 procent a podíl i nadále roste. Jen za minulý rok přes síť AlzaBoxů doručili zákazníkům téměř tři miliony balíčků v hodnotě převyšující tři miliardy korun. V případě AlzaBoxu stačí pouze kód, který zákazník obdrží v SMS zprávě po vytvoření objednávky. Kdežto pro vyzvednutí zásilky ze Z-Boxu je nutná předem nainstalovaná aplikace v telefonu. To může pro některé uživatele představovat překážku. Rohlík z boxu Zásilkovna ukončila spolupráci s Českou poštou. Firmě vadí ceny a údajně nevyhovující kvalita služeb Donedávna ještě své samoobslužné výdejny provozovala také společnost Mall Group. Jejich boxy však letos v březnu převzal tuzemský logistický operátor WEDO. Obsluhuje tak téměř sto samoobslužných výdejních míst. „Kromě Mall Group je využívá také třeba Vivantis, CZC nebo Avon,“ uvedla mluvčí WEDO Leona Kotlasová. Výhody bezkontaktních výdejních míst už objevil i online supermarket Rohlík. Každý zákazník má svůj nákup zamknutý ve skřínce, kde je chladicí a mrazicí část. V květnu navíc Rohlík navázal spolupráci s Alzou. Ta dovybavila zhruba 50 svých boxů chlazením, aby uchovaly potraviny čerstvé.