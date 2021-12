Z malé Equa bank do obří Raiffeisenbank. Pozor by si měli dát klienti, kteří mají účty u obou institucí

Půl milionu klientů malé Equa bank se úderem 1. ledna stane klienty Raiffeisenbank, dle letošních žebříčků šesté největší banky na tuzemském trhu. Dlouho očekávaným spojením obou bank pod hlavičkou zkřížených koňských hlav na žlutém pozadí se pro většinu z nich prozatím nic nemění. Zajímat by se o něj ale měli ti, kdo mají u obou bank v součtu více než 2,5 milionu korun, ti budou muset alespoň část svých úspor přesunout jinam.

Přinejmenším do podzimu příštího roku by klienti Equa bank neměli změnu poznat jinak než po formální stránce. A nemusejí se o nic starat. „V souvislosti s přechodem klientských vztahů z Equa bank na Raiffeisenbank není třeba ze strany klientů Equa bank činit žádné kroky. Dosavadním klientům Equa bank budou po dobu přibližně devíti měsíců k dispozici tytéž systémy i obslužné kanály, na něž byli zvyklí u Equa bank (internetové a mobilní bankovnictví, kontaktní centra, pobočky atd.),“ upozornily obě banky ve společném prohlášení.

V platnosti zůstávají i veškeré smlouvy, které klienti s Equa bank uzavřeli. I tady se změní pouze smluvní strana – namísto Equa bank to bude nyní Raiffeisenbank. K finalizaci spojení včetně vytvoření jednotného distribučního systému má podle sdělení banky dojít v září či říjnu příštího roku.

Úspory se sčítají

Klienti fúzujících bank by se však měli zajímat o jednu věc – a to je pojištění vkladů. Pokud je klient Equa bank zároveň klientem Raiffeisenbank, jeho peníze uložené na běžných i spořicích účtech u obou bank se sečtou. A pokud by pak součet překračoval v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun, na část vkladu nad zmíněnou částku by se nevztahovalo zákonné pojištění vkladů. Všechny vklady u bank jsou totiž podle zákona o bankách pojištěny, a to do limitu 100 tisíc eur.

Výplatu náhrad pohledávek zajišťuje Garanční systém finančního trhu, instituce založená a financovaná bankami, stavebními spořitelnami a družstevními záložnami, která spravuje Fond pojištění vkladů. „Poté co banka informuje o sloučení, mohou klienti v následujících třech měsících bez jakékoliv sankce své prostředky, které převyšují zákonný limit pojištění, vybrat nebo převést do jiné banky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o běžné, spořicí či termínované vklady,“ uvádí garanční systém.

Dotyčnou informaci klienti Equa bank dostali 29. listopadu 2021. Termín pro změnu, která nebude stát žádné poplatky, jim tedy běží do konce února příštího roku. A neměli by ho prošvihnout – dle platného ceníku Raiffeisenbank činí poplatek za předčasný výběr z termínovaného vkladu dvě procenta z vybírané částky, minimálně však tisíc korun. Při výběru 100 tisíc korun by tak klient zaplatil dva tisíce korun.

Kolika klientů se to týká, tzn. kolik jich má vklady zároveň u Equa i Raiffeisenbank, peněžní ústavy neprozradily. Podle mluvčí Raiffeisenbank Petry Kopecké jde o interní čísla.

Bouře na sociálních sítích

Koupi jedné ze skupiny malých bank na českém trhu oznámila Raiffeisenbank letos na jaře. Zpráva tehdy vyvolala v řadách klientů Equa bank rozruch.

Obávali se, že spojením s velkým hráčem přijdou o výhody, které právě malé banky nabízejí, jako je například vedení účtů, plaby či výběry z bankomatů bez poplatků. Na sociálních sítích mnozí psali, že do Equy utekli z velké banky, někteří i přímo od „Raiffky“.

Nespokojení klienti měli na změnu banky několik měsíců, podle všeho se ale odliv, alespoň zatím, nekoná. Televizní reklama stále běží a bance pomalu přibývají noví zákazníci. „Equa bank stále otevírá nové účty, řádově tisíc měsíčně,“ konstatuje mluvčí banky Kateřina Petko.

Raiffeisenbank už má spojení s jinými bankami za sebou. V roce 2008 například spolkla eBank a v roce 2017 převzala aktivity i klienty své neúspěšné internetové dcery, Zuno Bank. A ve stejnou dobu také retailové klienty americké Citibank, která z Česka odešla.

Nejčerstvější zkušenosti má s převzetím klientů ING Bank, která svou činnost na českém trhu osobního bankovnictví ukončila v květnu letošního roku. Podle zprávy Raiffeisenbank k ní do konce pololetí 2021 přešlo 60 procent klientů ING.

Equa bank má v současnosti 500 tisíc klientů. Kolik z nich nakonec přejde k Raiffeisenbank, dnes nikdo neví, do konce roku zbývá ještě pár dnů.