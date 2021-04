Zapojení Rosatomu do dostavby Dukovan je takřka vyloučené, oznámil Havlíček

PRAHA Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) považuje za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se ruská společnost Rosatom mohla zúčastnit tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Stát podle něj tuto firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování, rozhodnout musí ale vláda.

Havlíček tak dnes v televizi Prima reagoval na zveřejnění informací o důvodném podezření českých bezpečnostních složek, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích ve Zlínském kraji v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. „Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,“ prohlásil Havlíček.