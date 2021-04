Ruské agenty ve Vrběticích pomohly odhalit záběry z kamer, výbušné zařízení explodovalo dřív, ukázalo vyšetřování

Když 16. října 2014 otřásly v okolí jinak poklidné obce Vrbětice výbuchy, jen málokoho napadlo, že za explozí nedalekých muničních skladů může být zahraniční tajná služba. Následné vyšetřování spíše poukazovalo na možnou nedbalost a nedostatky spojené s ostrahou areálu. Jenže podle informací webu Lidovky.cz z hned tří na sobě nezávislých zdrojů vše nasvědčuje tomu, že den před prvním výbuchem byli na místě dva důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU.

Ti se navíc o čtyři roky později pokusili zavraždit v britském Salisbury bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru jedem novičok.

Co se tedy odehrálo? Den před výbuchem měla podle důvěryhodného zdroje webu Lidovky.cz navštívit muniční sklady dvojice ruských agentů Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Právě jejich snímky obletěly svět po pokusu o otravu Skripalových.

Podle informací webu Lidovky.cz se dostali dovnitř objektu už 15. října. A nastražili tam výbušné zařízení. To však s největší pravděpodobností explodovalo dříve, než plánovali. „Dali tam výbušninu. Nastražené to bylo pro zákazníky v zahraničí, ale bouchlo to asi dříve. Chtěli nejspíš zabít někoho, komu byla určena dodávka zbraní. Je to vyšetřovací verze,“ popsal pod podmínkou anonymity důvěryhodný zdroj pro Lidovky.cz, který je blízký vyšetřování. Další zdroj redakci prozradil: „S vysokou pravděpodobností tam den před výbuchem byli.“



Dnes po dvojici agentů pátrá i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). V sobotu večer policie uvedla, že během pobytu u nás používali Miškin a Čepiga různé identity. Pobývali zde už pět dní před první explozí ve Vrběticích.



„Policie žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách, které se měly nejméně v období od 11. října 2014 do 16. října 2014 pohybovat na území České republiky, nejprve v Praze, následně v Moravskoslezském kraji a Zlínském kraji.



„Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan Tabarov,“ uvedla policie na svých webových stránkách.



K identifikaci pomohla prověrka

Na vyšetření případu pracovaly tajné služby ve spolupráci s detektivy NCOZ několik let. Podstatné informace však přinesli vyšetřovatelé, když se znovu nedávno zajímali o žádosti o vstup do skladů ve Vrběticích. Česká zpravodajská komunita včetně BIS a armádních špiónů díky tomu poskládala mozaiku. Mezi důkazy jsou e-maily, telefonní linky i svědectví.



„Žádost o vstup těch dvou osob máme už od roku 2014, ale to, že jsou to oni hledaní, jsme si dali dohromady až po prověrce spisu. Objevil se záběr z kamer a někdo šikovný si loni řekl, že už dvojici někde viděl,“ popsal pro Lidovky.cz důstojník s bohatou zkušeností z české bezpečnostní komunity.



Kvůli zjištění má být z Česka vyhoštěno 18 ruských diplomatů. Na souvislost s britskými vrahy, kteří se pokusili zavraždit Skripalovi poukázal i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) během mimořádného tiskového brífinku. „Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018,“ řekl Hamáček.



Premiér Andrej Babiš pak upřesnil, že mají naše tajné služby za to, že jde o speciální jednotky GRU označovanou 29155, která má na starosti zabíjení v utajení po Evropě.