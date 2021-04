Babiš: Vyhostili jsme všechny ruské agenty. Dokument o Vrběticích jsem dostal v pátek a chci, aby byl odtajněn

V pondělí se s materiálem BIS, který přináší důkazy o účasti ruských agentů na výbuchu muničního skladu v roce 2014, seznámí všichni ministři. „Vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz,“ sdělil v rozhovoru pro server Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Vyhoštění osmnácti ruských agentů, co v Česku pobývali jako zaměstnanci ruské ambasády, považuje za adekvátní reakci.

Lidovky.cz: Jaký bude nyní postup?

Dokument jsem dostal v pátek v 16.54, pan Hamáček také v přibližně stejný čas. Bude ho v pondělí projednávat vláda, protože ostatní ministři ho neviděli, a budu chtít, aby ten dokument byl odtajněn.

Lidovky.cz: Ten dokument je od zpravodajských služeb, nebo od vyšetřovatelů výbuchu ve Vrběticích?

Od BIS, vyšetřovatelé vedou nezávislé vyšetřování.

Lidovky.cz: Co to tedy znamená, když exministr zahraničí Petříček říká, že už o ingerenci ruských agentů věděl delší dobu, když vy jste s vicepremiérem dostali předmětný dokument v pátek?

Nevím, nechci komentovat pana Petříčka. Dostal jsem oficiálně dokument v pátek a hned jsem podle toho začal konat. To znamená, že jsem svolal příslušné lidi, volal jsem na Hrad, pana prezidenta jsme viděli v sobotu v 16 hodin. Hned jsme reagovali.

Lidovky.cz: O odtajnění bude hlasovat vláda? To je na rozhodnutí ministrů?

Myslím, že je to kompetence vlády.

Lidovky.cz: Uvažujete o svolání Evropské rady, abychom se koordinovali se spojenci?

Už jsem mluvil s jejím předsedou Charlesem Michelem, Evropská rada bude brzo. Spojence už jsem samozřejmě informoval, přes velvyslance a Michela, který zastřešuje všechny členské státy, na příští radě o tom určitě budeme mluvit, ale jde tu o záležitost z roku 2014.

Lidovky.cz: Čím to, že až teď víme něco bližšího? Objevily se nové důkazy?

To nebudu komentovat, protože nemohu, je to všechno v utajeném režimu.

Lidovky.cz: Budou následovat ještě další kroky vedle vyhoštění osmnácti pracovníků ruské ambasády?

Myslím, že to je adekvátní reakce. Vyhostili jsme všechny ruské agenty.

Lidovky.cz: Hraje tato událost nějakou roli směrem k vakcíně Sputnik, nebo to je samostatný příběh v kompetenci Evropské lékové agentury?

To nemá souvislost.



Lidovky.cz: A dostavba Dukovan? Můžeme si dovolit pustit ruskou firmu do jaderného tendru?

Nechci se nyní vyjadřovat, vše je ve vyhrazeném v režimu. Všechno, co říkám, je, že vláda to projedná, vláda to odtajní a veřejnost si o tom může pak udělat obraz.