Další akce ‚jednotky 29155‘? Agenti Miškin a Čepiga jsou spojováni se Skripalem, mají vyznamenání od Putina

PRAHA Agenti takzvané „jednotky 29155“ ruské vojenské rozvědky GRU byli v posledních letech více než výkonní. Stáli za převratem v Černé Hoře, pokusem o vraždu obchodníka se zbraněmi v Bulharsku či destabilizační kampaní v Moldávii. Akcí, která je dostala do zájmu médií, byla otrava bývalého agenta FSB Sergeje Skripala a jeho dcery. Do této jednotky přitom patří i oba agenti, kteří měli stát za výbuchem ve Vrběticích v roce 2014.

Dva Rusové, kteří měli mít prsty ve výbuchu ve Vrběticích, jsou podle médií agenti vojenské tajné služby GRU Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga. Podle fotografií i jmen z pasů šlo o stejné dva muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Podle Ruska jde o civilisty.



Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu večer s odvoláním na bezpečnostní složky hovořil o důvodném podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 (dva mrtví) byli zapojeni příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. Česko kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.

Média tyto muže již dříve identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. Podle Ruska jde o civilisty.

Již v říjnu roku 2019 zpravodajci Velké Británie, Francie a USA dospěli k názoru, že ruské podvratné operace v Evropě jsou dílem elitní jednotky speciálně vycvičené k převratům, sabotážím a vraždám. Tajné služby však dokázaly v posledním měsíci sestavit seznam 15 agentů, kteří se na těchto akcích podíleli, a podle informací francouzského deníku Le Monde ze zpravodajských zdrojů prošli všichni tito lidé jedním místem – francouzským regionem Horní Savojsko. Právě součástí této jednotky mají být zmiňovaní agenti Miškin a Čepiga.

Jednačtyřicetiletý Miškin se podle různých médií narodil 13. července 1979 v zapadlé obci Lojga na severu Ruska a až do konce 90. let žil s babičkou v rodné vesnici. Na počátku nového tisíciletí nastoupil na lékařskou vojenskou akademii pro námořnictvo v Petrohradě. Studoval na 4. lékařské fakultě a školu dokončil v roce 2003 nebo 2004. K rozvědce GRU se dostal možná již na studiích, nejpozději však v roce 2010, kdy se přestěhoval do Moskvy a získal tajnou identitu.



Miškin podle investigativního webu Bellingcat v období 2011 až 2018 hodně cestoval pod falešným jménem, a to především na Ukrajinu a do moldavského separatistického regionu Podněstří. Na Ukrajině byl i v roce 2013 během protestů, které vedly k pádu proruské vlády v Kyjevě.

Dvaačtyřicetiletý plukovník rozvědky GRU Čepiga (narodil se 5. dubna 1979) pochází z obce Nikolajevka z Amurské oblasti na Dálném východě. Podle médií bojoval v konfliktech v Čečensku a na Ukrajině.

Oba muži se na území ČR podle NCOZ pohybovali nejméně od 11. do 16. října 2014. K prvnímu výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku přitom došlo 16. října 2014, při explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy, kteří v něm pracovali. Oba muži se tehdy prokazovali ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa a pasem Tádžikistánu na jméno Ruslan Tabarov. Rusko své občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, po kterých česká policie v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrá, vydat nemůže. Je to v rozporu s ruskou ústavou, řekl v sobotu agentuře Interfax nejmenovaný zdroj.

Mužům stejného vzezření s pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov připisuje Británie útok jedem novičok na bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji v britském Salisbury v březnu 2018. Rusko podíl na útoku na Skripala odmítlo. Prezident Vladimir Putin v září 2018 řekl, že ruské úřady oba muže znají, jsou to civilisté a nejsou to žádní zločinci. Oba muži tehdy připustili, že byli v osudné dny v Salisbury, ale jako turisté.

„Jednotka 29155“

Agenti jednotky 29155 přilétali přes Paříž, Lyon, Ženevu či Nice a do departmentu sousedícího se Švýcarskem a Itálií se dopravovali vlaky nebo autobusy. Pravidelně se zdržovali ve městech Evian, Chamonix, Megève, nebo v menších a izolovanějších vesnicích. Podle francouzské kontrarozvědky tak zjevně alpský region sloužil jako „základní tábor“ pro operace GRU v celé Evropě.



„Bezprecedentní“ pátrání po agentech podle listu Le Monde odstartoval právě loňský incident v Salisbury, kde byl nervovým jedem novičok otráven bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Jeho tři pachatelé s krycími jmény Alexandr Petrov, Ruslan Boširov a Sergej Fedotov, jsou mimo jiné na seznamu.

Podle zdrojů deníku Le Monde se Rusové nejčastěji vyskytovali ve městě Megève a region si zvolili kvůli sousedství se Švýcarskem a relativně blízkým hranicím s Itálií, Francií a Španělskem. Jde o diskrétní a snadno dostupné místo, které navíc hojně navštěvují ruští občané.

Britská, francouzská a ani švýcarská kontrarozvědka zatím nebyly schopné nelézt místo, kde by Rusové přechovávali zbraně či nebezpečné materiály, nicméně se jim podařilo identifikovat restaurace a obchody, ve kterých agenti ruské GRU například nakupovali oblečení.

Obchodníky, u kterých se Rusové stavovali víckrát, pak tajné služby prověřovaly také, ale ani u nich nebyly schopné nalézt kompromitující materiály. Francouzská rozvědka tak dospěla k „nejpravděpodobnějšímu“ závěru: „Horní Savojsko fungovalo v jako základna pro tajné operace jednotky 29155 v Evropě.“

Identita odhalena

V říjnu 2018 investigativní web Bellingcat za přispění ruského serveru The Insider tyto muže identifikoval jako agenty vojenské tajné služby GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepigu. O Miškinově identitě psala i skupina ruských blogerů Conflict Intelligence Team. Ke zjištění je přivedly veřejně dostupné dokumenty o převodu osobního automobilu v roce 2017. Prodejcem byl Anatolij Čepiga, kupcem Alexandr Miškin.

Již v říjnu 2018 řekl Radiožurnálu zdroj ze zpravodajských služeb ČR, že dva Rusové, které Británie vinila z otravy bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho dcery Julije, byli v říjnu 2014 pod falešnou identitou v Česku. Podle stejného zdroje byl v ČR v druhé polovině října 2014 i později otrávený Sergej Skripal. Oba agenti měli v ČR podle britských médií sledovat Skripala, který údajně předával informace českým tajným službám.

Podle zdrojů ruského serveru Fontanka.ru z října 2018 figuruje v případu otravy Sergeje Skripala a jeho dcery ještě další Rus, který vystupoval jako Sergej Fedotov a navštívil v lednu a únoru 2014 ČR společně s dalším podezřelým Rusem, Alexandrem Petrovem, alias Miškinem. Fedotovovo skutečné jméno je podle skupiny Bellingcat Denis Sergejev.

The Insider a Bellingcat v roce 2019 napsaly, že Fedotov navštívil v dubnu 2015 také Bulharsko. Stalo se tak ve stejnou dobu, kdy byl otráven místní obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev. Podobně jako Skripal i on útok přežil. V obou případech byla podle Bellingcat použita nervově paralytická látka typu novičok, která se v 70. a 80. letech minulého století vyráběla v tehdejším Sovětském svazu.

Již v listopadu 2014 byl Miškin i Čepiga podle Bellingcatu vyznamenáni titulem Hrdina Ruska. O vyznamenání rozhodl zvláštním dekretem prezident Vladimir Putin. Vyznamenání od prezidenta Miškin podle lidí ze svého okolí dostal za „činnost vztahující se k okupaci Krymu nebo ke svrženému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovičovi“, uvedl v roce 2018 Bellingcat. Janukovyč byl na Putinův pokyn během protivládních bouří v Kyjevě v roce 2014 tajně přepraven na Ruskem kontrolovaný Krym. Krátce po vyznamenání se Miškin, stejně jako Čepiga, přestěhoval do bytu v moskevském mrakodrapu za 350.000 dolarů (téměř osm milionů korun). Byt nekoupil, byl mu podle oficiálních záznamů přidělen.