Bulhaři pátrají po agentovi GRU, který stál i za Vrběticemi, říká Hamáček. Jednu věc s Babišem nezkoordinoval

Vicepremiér a aktuálně také šéf české diplomacie Jan Hamáček tvrdí, že příprava cesty do Ruska, která měla odstartovat v pondělí, byla ve skutečnosti krycí manévr. Podle něj šlo o to ochránit zájmy Česka. Více ale k tomu prozradit nechtěl. V souvislosti se zapojením ruské tajné služby do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích pak uvedl, že na jednoho z možných pachatelů má spadeno i bulharská justice.

Je to kvůli pokusu o vraždu tamního podnikatele Emiliana Gebreva, kterému byla určena dodávka zbraní právě z vrbětického skladu. „Bulharské orgány činné v trestním řízení v této souvislosti pátrají po třech ruských zpravodajských důstojnících. Jedním z nich je i ten, po kterém pátrá Policie ČR,“ řekl Hamáček serveru Lidovky.cz:

Lidovky.cz: Proč jste ještě v pátek plánoval oficiální návštěvu Moskvy, když už jste o příčinách výbuchu ve Vrběticích, za kterým stála dvojice agentů ruské GRU, věděl od předminulého týdne? V neděli jste v ČT jakoby náznakem uvedl, že šlo v podstatě o krycí manévr, jak připravit na odvetu české diplomaty v Rusku, které zřejmě čeká vyhoštění?

Mohu říci, že jsme dělali vše pro to, abychom ochránili zájmy České republiky. Více k tomu asi říci nemohu. Jakýkoli krok jsem schopný objasnit a vysvětlit relevantním orgánům například v Poslanecké sněmovně.

Lidovky.cz: Toto vysvětlení ale nabourává páteční vyjádření premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že se vaše cesta ruší. To už muselo být Rusku přeci jasné, že s vaší cestou je něco divné.

Snažili jsme se všechno koordinovat. Toto je snad jediná věc, kterou se nám koordinovat nepodařilo.



Lidovky.cz: Znamená to, že jste tedy skutečně věděl o zapojení Rusů do operace ve Vrběticích už dříve, ale písemné závěry o výsledcích šetření jste získal až v pátek odpoledne, jak avizoval premiér?

Finální dokument, který sloužil jako podklad pro rozhodnutí, jsme získali v pátek.

Lidovky.cz: Není vyhoštění diplomatů na akt státního terorismu, jímž je podle mnohých vyhození muničního skladu do povětří, trochu málo. Co bude nyní následovat?

To je nejrazantnější reakce, která proběhla v posledních letech. Konstatují to mimochodem i naši spojenci. Rozbili jsme tím rezidentury ruských tajných služeb SVR a GRU u nás. U každého ze seznamu vyhoštěných Rusů mohou naše služby dokázat a potvrdit jejich příslušnost k ruským zpravodajským službám. Jsou to lidé, kteří vedli zpravodajské operace. Nevylučuji, že na ruské ambasádě jsou ještě nějací další, ale ty, u kterých to můžeme prokázat, jsme vyhostili všechny.



Lidovky.cz: Nechci po vás detaily z vyšetřování, ale co mělo být cílem zpravodajské operace ve Vrběticích?

Platí, že to byl pokus zlikvidovat zásilku munice do Bulharska a že původním plánem bylo, aby k explozi došlo mimo území České republiky. Něco se tam stalo špatně.

Lidovky.cz: Je možné, že selhal časovač u bomby, s čímž dle informací Lidovky.cz pracují vyšetřovatelé?

To už dnes bohužel nikdo nevyšetří. Síla výbuchu byla tak veliká, že místo muničního skladu zbyl třísetmetrový kráter. Tam už není vůbec nic.

Lidovky.cz: Příjemce zásilky munice měl být bulharský zbrojař Emilian Gebrev. Víte k tomu nějaké podrobnosti?

Je to tak. Byla to také tato osoba, která v Bulharsku čelila pokusu o otravu. Bulharské orgány činné v trestním řízení v této souvislosti pátrají po třech ruských zpravodajských důstojnících. Jedním z nich je i ten, po kterém pátrá Policie ČR.

Lidovky.cz: Jak věrohodné informace vám předložila BIS a vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu?Poskytli natolik závažné informace, že jsme se rozhodli k takto bezprecedentnímu kroku s vyhoštěním. Zároveň poskytli tak závažné informace, že s naším postupem souhlasil prezident republiky.

Lidovky.cz: Podle mých informací se na možné zapojení ruských důstojníků přišlo až po šesti letech vyšetřování v souvislosti s pohybem osob v okolí skladu. Kdy nastal obrat?

Policie shromáždila důkazy v rámci trestního řízení, které vedla od roku 2014. Součástí těchto důkazů byly dokumenty a fotografie dvojice osob, po kterých dnes pátráme. To, že jsou agenty GRU, se zjistilo při útoku na Sergeje a Julii Skripalovy v britském Salisbury. Tam se to propojilo.

Lidovky.cz: Ale útok v Salisbury se odehrál už v březnu 2018. Co trvalo tři roky?

To není otázka na mě, ale na orgány činné v trestním řízení.

Lidovky.cz: Je tato časová prodleva obhajitelná?

Předpokládám, že tam probíhaly další úkony, včetně výměny informací se zahraničními zpravodajskými službami. To prostě nějakou dobu trvá.

Lidovky.cz: Budete stejně jako premiér požadovat zveřejnění informací k operaci, které jste získali od BIS?

To není otázka na mě, protože to není moje kompetence. Zprávu musí zveřejnit její autor. A to je BIS.

Lidovky.cz: Podpořil byste to, aby byla o zjištěních veřejnost informovaná?

Já bych si přál, aby byla veřejnost informovaná, ale všichni musíme ctít zákony této země.

Lidovky.cz: Podepsal byste nyní – po tom, co od pátku o okolnostech výbuchu ve Vrběticích, kde zemřeli dva čeští občané, víte – že ruský prezident Vladimir Putin je zabiják, jak nedávno prohlásil americký prezident Joe Biden?

Nevolil bych takto silné výrazy, protože nemám informace, kdo o této věci rozhodl. To se odehrálo v nějakém systému Ruské federace. Těžko to mohu komentovat dál. Můžu ale říci, že operace ruských tajných služeb v Evropě probíhají a jsou velmi tvrdé.

Lidovky.cz: Zaznamenal jsem řadu solidárních výroků NATO, Velké Británie nebo Slovenska. Bude ale následovat na naši podporu nějaká společná akce a vyhošťování, jako proběhlo právě po otravě v Salisbury?

Uvědomme si, že finální a kompletní informaci jsme obdrželi v pátek. Zareagovali jsme během jednoho dne velmi razantně. Součástí reakce je komunikace s našimi spojenci. Jen chci upozornit na časový aspekt. Během jednoho dne jsme odvedli obrovský kus práce. Nemůžeme vyřešit všechno za jeden den.