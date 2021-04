Cesta do Moskvy měla zastřít chystané vyhoštění Rusů z ambasády, uvedl Hamáček. Šlo o koordinovanou akci

Praha Ohlášená cesta vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy pomáhala podle něj k zastření příprav na vyhoštění pracovníků ruské ambasády v Praze z ČR. Hamáček to v neděli uvedl na twitteru. Věděl předem, že do Ruska nepoletí, řekl Deníku N. Česká vláda rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze kvůli podezření ze zapojení ruské tajné služby do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014.

Hamáček: Rozbili jsme rezidentury ruských tajných služeb u nás. Bulhaři pátrají po stejném agentovi „Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti,“ napsal Hamáček. Uvedl, že je připraven podat informace parlamentním orgánům, které kontrolují činnost bezpečnostních složek. Jan Hamáček @jhamacek 2/3 Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinělosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétně, přičemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných důvodů nemohu veřejnosti sdělit všechny podrobnosti. oblíbit odpovědět Deníku N vicepremiér a ministr vnitra, který je nyní pověřen také vedením ministerstva zahraničí, řekl, že jeho cesta do Ruska se nikdy neměla uskutečnit. „Věděl jsem dopředu, že cesta do Moskvy se neuskuteční a konat se nebude. Jednalo se koordinovanou akci,“ cituje ho deník. Hamáček cestu, jejímž účelem mělo být jednání o dodávkách ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V do ČR, ohlásil ve středu. Odlétat do Moskvy měl v pondělí, v pátek cestu kritizovanou premiérem Andrejem Babišem (ANO) i opozicí zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvůli tomu, že je nutná jeho účast na pondělním jednání vlády. Večer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštění pracovníků ruské ambasády. Agenti udělali chybu? Munice zřejmě neměla explodovat ve Vrběticích, ale až v Bulharsku, řekl Hamáček Na twitteru v neděli Hamáček uvedl, že vyhoštění 18 důstojníků ruských tajných služeb SVR a GRU a rozbití jejich dvou rezidentur citelně oslabí nepřátelské aktivity ruských agentů nejen vůči ČR. Vláda k vyhoštění přistoupila kvůli důvodnému podezření českých bezpečnostních složek na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v říjnu a prosinci 2014. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé, exploze si vyžádaly evakuace obyvatel z okolí. Některá média uvedla, že ruská tajná služba se o sklady ve Vrběticích zajímala, protože munice odsud měla být dodána na Ukrajinu nebo do Sýrie.