Ministr financí Stanjura představí detaily mimořádné daně

Podle dřívějších informací se u bank počítá s daní ve výši 60 procent ze základu, který se vypočítá jako průměr zisků z let 2018-2021 plus dvacet procent.

Ministerstvo očekává, že takto vybere 25 miliard korun každý rok.

Vstupním parametrem pro toho, kdo se stane plátcem daně, bude čistý úrokový výnos nad šest miliard korun v roce 2021 – to by podle ČTK znamenalo, že daň dopadne na Českou spořitelnu, Komerční banku, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank.

Podle dohody členských zemí EU bude možné také odebrat nejméně 33 procent nadměrných zdanitelných zisků z letošního roku ropným, plynárenským, uhelným a rafinérským společnostem. Týkat se to má letošních zisků, které o 20 procent převýší průměrné zisky z posledních tří let.

Posledním zdrojem mají být příjmy od výrobců elektřiny z neplynových zdrojů. Ti by měli do státního odvádět vše, co utrží za prodej elektřiny nad cenu 180 eur za MWh.