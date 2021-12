Zdražují i odvětví, která by nemusela, říká odborník. Naznačil, jak to bude se mzdami na začátku příštího roku

Lidovky.cz: Kam půjdou mzdy před koncem roku a příští rok?

V posledním čtvrtletí rostou mzdy zpravidla nejrychleji, protože zaměstnanci dostávají roční bonusy, 13. platy a podobně. Takže lze očekávat další skokové zvýšení. Dynamický růst bude pokračovat i v příštím roce, což je dáno hlavně velkým nedostatkem pracovníků. Na trhu bylo ke konci října 352 tisíc neobsazených pracovních míst.

Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities

Lidovky.cz: A firmy se opravdu snaží sehnat zaměstnance tím, že zvyšují mzdy? Anebo čekají, až nová vláda – jak slíbila – usnadní masovější příchod pracovníků ze zahraničí?

Zvyšují mzdy. Nic jiného jim totiž nezbývá. Když urychleně potřebují nějakého zaměstnance, pak jediná věc, která funguje, je navýšení mzdy. Teprve poté se obvykle přihlásí dostatečný počet zájemců, takže si zaměstnavatel může vybrat. Má to ale ještě jeden efekt: když nováček bere více než jeho kolegové, mohou ostatní zaměstnanci požadovat dorovnání svých mezd. A k tomu navíc ještě poukazovat na silně rostoucí ceny takřka všeho. Takže výsledkem může být opravdu velký mzdový tlak.

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že většinu mzdového růstu požírá inflace, takže v reálu si lidé pomohou jen mírně. Je to začarovaná spirála, protože zvyšování mezd vede k inflačním tlakům a inflace zase k tlaku na růst mezd.

Lidovky.cz: Existuje něco, co by mohlo pojítko mezi růstem mezd a inflací přetnout nebo rozvolnit?

Myslím, že řešením je navyšovat úrokové sazby v ekonomice, jak s tím ostatně začala ČNB. Případně přilákat zahraniční zaměstnance, aby se obsadily aspoň ty pozice, které Češi nechtějí. Tito lidé by mohli být z kulturně příbuzných regionů, jako je třeba Ukrajina. Pro Ukrajince jsou volná místa u nás velice lukrativní. Jsou třikrát až pětkrát lépe ohodnoceny než stejné pozice na Ukrajině.

A pokud zaberou vyšší úrokové sazby na inflaci, nebudou už mít zaměstnanci takovou potřebu tlačit na zaměstnavatele, protože jejich reálné mzdy budou při nižší inflaci vyšší.

Lidovky.cz: Co táhne inflaci nahoru nejvíce?

Část inflace si dovážíme. Výrazně vzrostly ceny ropy, energií i dalších dovážených komodit. Jsou tu ale také domácí faktory. Rekordní čerpání hypotečních úvěrů vedlo k obrovskému cenovému boomu na realitním trhu.

Dále jsme viděli rekordní nárůst úspor během covidu, ty teď domácnosti začínají utrácet. Do toho problémy se zásobováním. Obchodníci mají málo zboží ve skladech a vědí, že jej prodají, proto se nebojí zdražovat. A také vidíme, že když se zdražuje v mnoha odvětvích, přidávají se k nim i ta zbývající odvětví, která by zdražovat nemusela. Zkrátka se svezou na zdražovací vlně.