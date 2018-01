Tři kandidáti na prezidenta nezveřejnili údaje o darech na kampaň, úřad zváží další kroky

BRNO Tři z devíti kandidátů na prezidenta neuvedli na oficiálních stránkách přehled s informacemi o osobách, které jim daly peněžitý dar na kampaň. Podle zákona tak měli učinit do půlnoci, uvedl Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Neřekl však, kdo pochybil. Čtvrtý kandidát měl informace o dárcích v poznámce a další kandidát Michal Horáček neuvedl nic, protože si kampaň platí sám. Zbylí čtyři kandidáti uvedli přehled v plném rozsahu. Úřad zváží další kroky. Pochybení může pokutovat až 300 000 korunami.

První kolo prezidentských voleb je 12. a 13. ledna, případné druhé kolo 26. a 27. ledna. Kandidáti museli do dnešní půlnoci zveřejnit informace o peněžitých darech i bezúplatných plněních. U fyzických osob bylo potřeba uvést jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo. „U bezúplatných plnění osm z devíti kandidátů mělo nějaké informace, devátý neměl zveřejněno nic. Jeden z těch osmi neuvedl informace v rozsahu, jak vyžaduje zákon,“ řekl Outlý.



Podle něj to bylo horší u peněžitých darů. „Kandidáti si neuvědomili, že to, co mají na volebních účtech, neobsahuje povinné informace podle zákona. Z devíti kandidátů čtyři uvedli přehled v plném rozsahu,“ uvedl Outlý. Další kandidát podle něj nepřijímá žádné dary, takže neměl co uvádět. Jméno neřekl, nicméně je známo, že si kampaň hradí sám Horáček.



Podle Outlého uvedl jeden ze zbylých čtyř kandidátů informace o dárcích v poznámce, což nejspíš nebude chyba. „Ostatní tři neměli informace ani v podobě soupisu, ani v podobě poznámky. Neuvedli žádný přehled,“ dodal Outlý.



Úřad k dnešní půlnoci zadokumentoval registrované internetové stránky s účty a udělá podrobnější analýzu. V případě podezření může zahájit správní řízení, které může skončit pokutou. Může také zvolit formu příkazu se sankcí, proti které může dotyčný podat rozpor, čímž se věc dostane do správního řízení. Sankce je podle Outlého od 20 000 do 300 000 Kč.

Prezidenta Miloše Zemana stála kampaň na nepeněžitých plněních 17 milionů korun, na účet dostal 4,5 milionu korun. Většinu reklamy za něj zaplatila Strana práv občanů, spolek Přátelé Miloše Zemana nebo společnost Euro - Agency. Odkud čerpaly peníze tyto organizace, z uveřejněného výpisu nevyplývá.

Další kandidáti na svých webových stránkách vykázali jako takzvané bezúplatné plnění pomoc od spolupracovníků a dobrovolníků, náklady na jízdné či výrobu videí. Například Jiří Drahoš na webu přiznal finanční dary ve výši téměř 34 milionů korun. Nepeněžité plnění bylo za 1,9 milionu korun. Michal Horáček si náklady na kampaň platí sám, ke konci prosince je vyčíslil na 29,4 milionu korun. Nepeněžitá plnění měla hodnotu asi 256 000. Mirek Topolánek vykázal dary za 9,4 milionu korun a bezúplatná plnění za dalších 1,3 milionu.