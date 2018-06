Progresivní hvězda. Čtyřku Demokratické strany porazila v primárkách barmanka

NEW YORK/ PRAHA Z barmanky se stala novou nadějí americké Demokratické strany. Osmadvacetiletá Alexandria Ocasio-Cortezová porazila v demokratických kongresových primárkách v newyorském Queensu jednoho z nejvlivnějších členů strany. Je levicovější než Bernie Sanders a média o ní hovoří jako o nové progresivní hvězdě.

„Ženy jako já by neměly kandidovat,“ říkala v předvolební reklamě osmadvacetiletá demokratka Alexandra Ocasio-Cortezová. Nejen, že kandidovala, ale dokonce porazila na hlavu jednoho z nejmocnějších demokratů v USA, stranickou čtyřku senátora Josepha Crowleyho.

Ten byl ve svých šestapadesáti letech považován za budoucího lídra strany, za novou krev, jelikož všem ostatním ve vedení je kolem sedmdesáti. Ocasio-Cortezová ho však porazila na hlavu.



Alexandria Ocasio-Cortezová hovoří na ulici s lidmi ze svého okrsku. Doufá, že v listopadových volbách získá mandát v Kongresu.

Ještě před rokem přitom míchala koktejly v manhattanském baru Flats Fix, který se specializuje na tacos a tequilu. Teď je v popředí světových médií. Její vítězství podle komentátorů částí většího příběhu revolty uvnitř Demokratické strany, která od nástupu prezidenta Trumpa zaznamenala velký příliv mladých progresivních političek.

„Naše kampaň se soustředila primárně na americkou pracující třídu se zaměřením na jejich ekonomickou, sociální a rasovou důstojnost. Speciálně na ty, kteří bydlí v Queensu a Bronxu,“ uvedla pro televizi MSNBC mladá kandidátka s latinskoamerickým pozadím.

Joseph Crowley se měl stát budoucím šéfem Demokratické strany.

Její protivník přitom při volební kampani utratil téměř desetinásobek toho, co ona. Zatímco Crowley, který se mohl opřít o podporu stranického vedení, získal podle záznamů z 6. června 2,5 milionu dolarů, jeho rivalka obdržela jen 301 tisíc dolarů.

„Začala jsem svoji kampaň s papírovou taškou. Měla jsem letáky a psací podložku, non stop jsem klepala na dveře a mluvila s lidmi z naší komunity,“ uvedla Ocasio-Cortezová.

Loni v květnu oznámila svoji kandidaturu a rozhodla se, že půjde do boje s kongresmanem Crowleyem, který je dvakrát starší než ona a byl v čele Demokratické strany v Queensu po dvacet let. Neměla takové finanční zdroje jako on a dokonce odmítla financování kampaně několika korporátními společnostmi.

„Máme lidi, oni mají peníze,“ říká v jednom z volebních spotů Ocasio-Cortezová. „Je čas, abychom uznali, že ne všichni demokraté jsou stejní.“ Hlasy nakonec získala od mladých, afro a latinskoamerických voličů.

Socialistka a progresivistka

Do listopadových voleb jde s programem slibujícím bezplatné školství a zdravotnictví. Navrhuje také, aby lidé pracující na federální úrovni měli garanci, že práci neztratí. Ačkoliv jsou tyto výdobytky v řadě evropských zemí normou, v USA tomu tak není. Proto je Ocasio-Cortezová považovaná za progresivní socialistku a představuje „naději pro demokraty,“ jak tvrdí deník The New York Times.

Dlouhodobě kritizovala Imigrační celní složky, které jsou zodpovědné za zacházení s migranty po překročení hranice. A ještě minulý víkend byla v Texasu, aby protestovala proti rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa o oddělování dětí migrantů od rodičů.

Matka Ocasio-Cortezová pochází z Portorika a její otec se narodil v newyorském Bronxu. Ocasio-Cortezová vyrostla v místní komunitě a každý den jezdila do školy v Yorktownu téměř padesát kilometrů. Získala diplom na Bostonské univerzitě z ekonomie a mezinárodních vztahů. Během studií pracovala pro tehdejšího senátora Teda Kennedyho.



Po dokončení studií se vrátila do Bronxu a začala působit ve vzdělávání. Během ekonomické krize však musela místo opustit a vzít za vděk prací barmanky, aby mohla pomáhat své matce po smrti otce.

Znám trable Američanů

„Moje matka uklízela v domech jiných lidí a řídila školní autobusy, když naší rodině hrozil bankrot a zabavení majetku. Začala jsem dělat servírku a barmanku. Znám situaci dnešní americké pracující třídy, protože jsem si ji prožila,“ řekla MSNBC.

Během prezidentské kampaně stála na straně levicového demokratického senátora Bernieho Sanderse. Protestovala proti konstrukci plynovodu ve Standing Rock, kde je rezervace původních amerických obyvatel. Když ve volbách zvítězil Donald Trump a povolil konstrukci plynovodu, rozhodla se dělat něco víc.

Svému vítězství ve volbách nemohla uvěřit. Byla viditelně šokovaná a na otázku novinářů, jak se cítí, nedokázala odpovědět. „Nedokážu to vyjádřit slovy,“ sdělila televiznímu štábu. Její protivník zjevně prohru nečekal. Joe Crowley neměl přichystanou řeč k porážce a nakonec zahrál na kytaru píseň od Brce Springsteena Born to Run, kterou věnoval osmadvacetileté Ocasio-Cortezové.