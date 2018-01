Češi vyrazí volit svého prezidenta. O Hrad se utká devět kandidátů

Volba prezidenta republiky, to bude hlavní a klíčové téma celého pátku. Zda někdo z devíti uchazečů bude mít post hlavy státu jistý už po prvním kole, se dozvíme v sobotu večer.

- Přesně ve 14.00 začíná první kolo prezidentských voleb. Volební místnosti se uzavřou ve 22.00 a znovu se otevřou v sobotu v 08.00. Možnost dát hlas svému kandidátovi pak mají občané do 14 hodin. Pokud by žádný z uchazečů nezískal více než 50 procent, konalo by se druhé kolo volby za dva týdny, 26. a 27. ledna.

V pátek také odvolí všichni kandidáti na post hlavy státu. Ti navštíví volební místnosti podle místa svého trvalého bydliště.

- Ještě v půl jedné se uskuteční opravdu poslední debata osmi kandidátů na prezidenta na Radiožurnálu a ČRo Plus. Jako již tradičně se jí nezúčastní stávající prezident Miloš Zeman. Zbývající kandidáti se pokusí na poslední chvíli získat na svou stranu co největší počet voličů.



Server Lidovky.cz pro vás bude celé volby podrobně sledovat. Zaznamená také ohlasy na průběh prvního kola v zahraničí.





- Premiér Andrej Babiš převezme od představitelů školských a vysokoškolských odborů petici Za kvalitní podmínky pro vzdělávání, konec levných učitelů a akademiků. Odbory apelují na strany zastoupené ve sněmovně, aby se zasadily o lepší podmínky ve školství. „Úroveň školství na všech jeho stupních – od mateřských škol až po univerzity – nelze zvyšovat bez vytvoření podstatně lepších materiálních podmínek, a to i platových a mzdových,“ píše se v petici.

- V Pákistánu by měla stanout před soudem Češka zatčená na letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Jednadvacetiletá Češka, která byla ve středu zadržena celníky na mezinárodním letišti, je ve vazbě v tamní věznici. Podle serveru Customs Today Češka prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin.

- Část řeckých odborů vyhlásila na tento den 24hodinovou stávku na protest proti chystaným úpravám zákona o stávkách. Stávkovat budou mimo jiné zaměstnanci aténského metra. Řecko se již delší dobu potýká s ekonomickou krizí, kterou se vláda snaží vyřešit mimo jiné omezením síly odborů.

- Budeme sledovat vývoj v Německu, kde by měly skončit sondovací rozhovory mezi CDU/CSU a SPD o nové německé vládě. Strany se liší především v pohledu na migraci. Po začátku jednání ale politici uvedli, že jsou připraveny na reformy a ochotné dohodnout se.

- Rakouský kancléř Sebastian Kurz se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hovořit budou o tématech spojených s EU.





- Ve Slovenském národním divadle v Bratislavě se uskuteční poslední rozloučení se slovenským hercem Mariánem Labudou, který zemřel minulý týden ve věku 73 let.

- Americký prezident Donald Trump podstoupí první podrobnou lékařskou prohlídku od nástupu do funkce. Prezidenti USA preventivní kontroly absolvovat nemusí, ale činí tak, aby následně mohli zveřejnit lékařskou zprávu o tom, že jsou pro výkon hlavy státu způsobilí.