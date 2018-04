Česká hymna zase tak krátká není. Je delší než britská, od ostatních se moc neliší

PRAHA Český olympijský výbor by rád změnil podobu státní hymny. Jedním z důvodů je podle předsedy organizace Jiřího Kejvala pocit, že sportovci jsou kvůli kratší délce skladby ochuzeni o čas své slávy na stupních vítězů. Česká národní píseň přitom ve srovnání s těmi ostatními zase tak krátká není.

První sloka skladby Kde domov můj od Josefa Kajetána Tyla, jež se od roku 1993 užívá jako česká hymna, je dlouhá 64 sekund. Tím se řadí spíše do kategorie kratších národních písní. Za jinými národními písněmi zemí, jejichž sportovní zástupci stávají na nejvyšším medailovém stupínku často, ovšem „nezaostává“ příliš, některé svou délkou dokonce „pokoří“.



Třeba britská God Save the Queen (Bože, chraň královnu), jejíž hudební podklad použili pro svou hymnu i Lichtenštejnci, má přes minutu. Německá hymna je jen o osm sekund delší než ta česká. A francouzská Marseillaisa trvá 78 sekund. To Slovákům zpěv Nad Tatrou se blýská zabere pouze něco málo nad půl minuty.

Zajímavosti o hymnách: Jedinou zemí, která nemá svou vlastní hymnou je Kypr. Jeho sportovci používají buď hymnu Řecko, nebo Turecko, v závislosti na tom, z jaké části země pocházejí.



Existuje hned několik dvojic států, kteří pro svou hymnu užívají stejný hudební podklad. Vedle již zmiňované Velké Británie a Lichtenštejnska, to jsou dále Estonsko a Finsko nebo Tanzánie a Zambie. Stejnou melodii mají rovněž hymny Polska a bývalé Jugoslávie.

Hudebně vůbec nejkratší hymnou disponuje východoafrická Uganda. Má pouhých 22 sekund, a proto se příležitostně hraje dvakrát. Co se týče veršů je za nejkratší hymnu označována ta japonská (jen šest veršů), která má zároveň nejstarší text na světě. Slova pocházejí z knihy básní Kokinšú, první oficiální sbírky japonské lyriky, jež byla sepsána v 10. století.



Naopak hymnou s nejdelší stopáží se mohou pyšnit Uruguajci, jimž její celý poslech zabere necelý čtyři a půl minuty. U dlouhých skladeb se ovšem při oficiálních příležitostech používá zkrácená verze dlouhá 75 sekund. Textově nejdelší je řecká hymna, obsahuje 158 veršů.

Předseda České olympijského výboru Jiří Kejval a skladatel Miloš Bok prezentují nové nastudování státní hymny.

Český olympijský výbor ve středu představil novou možnou verzi české hymny, která má být podle jejích iniciátorů sebevědomější a vlastenečtější. Jejím autorem je skladatel Miloš Bok. Skladba se ovšem dosud setkala spíše s negativním přijetí. Lidé ji kritizovali na sociálních sítích a nelibost vůči ní vyjadřovali i v internetových anketách.