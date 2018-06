České dráhy zvažují, že koupí konkurenci. Zajímají se o Leo Express a RegioJet

PRAHA V době, kdy je zřejmé, že České dráhy (ČD) ztratí výsadní postavení na tuzemské železnici, se rýsuje nečekaná zápletka. Na konci příštího roku končí desetileté smlouvy, které má státní dopravce podepsané na regionální i rychlíkové tratě.

Soukromníci v čele s RegioJetem a Leo Expressem, kteří si dlouhodobě zakládají na kvalitním servisu pro pasažéry, mají o řadu z nich zájem. Je tedy zřejmé, že se budou přetahovat s ČD o to, kdo nabídne krajům či ministerstvu dopravy (v případě rychlíků) lepší cenu nebo pohodlnější vlaky. To by měly být při vyjednávání o tratích nejsilnější zbraně privátních dopravců.

Je ale možné, že České dráhy alespoň jednoho z konkurentů „porazí“ tím, že jej koupí. Podle informací LN vedení ČD už delší dobu řeší, jak by zareagovaly na možnost vstoupit do společnosti Leo Express, která nedávno vydala materiál pro případné zájemce. Nyní šéf ČD Pavel Krtek v rozhovoru pro LN oficiálně poprvé připustil, že má o oba rivaly zájem: „V tuto chvíli se zajímáme o podmínky, za jakých by bylo možné některou nebo obě firmy koupit.“



Krtek věří, že tento obchod by mohl za určitých podmínek povolit antimonopolní úřad. „Detaily neumím určit. Ale za zájem a za zeptání nic nedáme a obě firmy za to určitě stojí,“ dodal šéf ČD.



Zatímco majitel RegioJetu Radim Jančura, s nímž dráhy soupeří především mezi Prahou a Ostravou, prodej dopravní části své firmy opakovaně vyloučil, Leo Express žádné takové prohlášení nevydal. Tvrdí, že se nyní zabývá hlavně nabídkami služeb pro kraje a stát a také expanzí v Německu a Polsku. „Nezbývá nám čas zabývat se takovýmito spekulacemi,“ uvedl mluvčí Emil Sedlařík.