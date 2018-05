Česko otevřelo honorární konzulát v Jeruzalémě, konzulem je izraelský podnikatel s českými kořeny

JERUZALÉM/PRAHA Česko otevřelo honorární konzulát v Jeruzalémě. Ceremoniál, kterým byla oficiálně zahájena činnost úřadu, se konal v úterý odpoledne, řekl Honorární konzul Dan Propper. Izraelský podnikatel s českými kořeny vidí svůj hlavní přínos pro vzájemné vztahy zejména v byznysu. V roli konzula může pomoci zprostředkovat kontakty s významnými osobnostmi izraelské podnikatelské sféry a chce také podporovat investice v České republice.

„Svůj přínos vidím hlavně z hlediska ekonomických vztahů vzhledem k tomu, že jsem velmi dobře spojen s místní byznysovou komunitou. Na základě vlastní dobré zkušenosti také podporuji investice v České republice,“ řekl Propper, který má poblíž Teplic továrnu na výrobu náhražek masa ze sóji. Podnik se nachází nedaleko místa, kde na začátku 20. století začal podnikat jeho dědeček.



Plán otevřít honorární konzulát v Jeruzalémě oznámil letos v dubnu předseda vlády v demisi Andrej Babiš. Jméno konzula zveřejnila česká diplomacie o několik dní později, když prezident Miloš Zeman hostil na Hradě oslavy 70. výročí založení Izraele. Oficiální souhlas izraelské strany s působením v roli konzula převzal Propper v pondělí na izraelském ministerstvu zahraničí.

Nabídku stát se honorárním konzulem Česka dostal Propper přibližně před rokem. Přijal ji i s ohledem na český původ obou rodičů. Ze strany otce má Propper kořeny v Praze, až později rodina přesídlila do Teplic. Matka pocházela z jihomoravských Nemochovic. „Má rodina je velmi silně spojena s českou kulturou, s lidmi, s českým národem,“ uvedl konzul. Jeho rodiče opustili Československo těsně před vypuknutím druhé světové války v roce 1939. Osmasedmdesátiletý Propper se narodil v Tel Avivu.

Přesunutí české ambasády budí rozbroje

Rozšíření českého diplomatického zastoupení v Izraeli do Jeruzaléma se stalo předmětem sporů. Část české veřejnosti zastává názor, že Česko by mělo do Jeruzaléma přestěhovat svou ambasádu. Silným zastáncem této myšlenky je prezident Zeman. Odpůrci přesunu velvyslanectví tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma.

Před koncem letošního roku je v plánu ještě otevření pobočky Českého centra v Jeruzalémě. Instituce zajišťující především kulturní projekty by mohla zahájit činnost během Zemanovy návštěvy v Izraeli. Česká republika má kromě ambasády a Českého centra v Tel Avivu také honorární konzulát v Ejlatu a honorární generální konzulát v Haifě.

Černínský palác ve svých komentářích vždy zdůrazňuje, že kroky České republiky budou v souladu s pozicemi EU i OSN. Obě organizace ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina. I s ohledem na to má většina států své diplomatické zastoupení v Tel Avivu. Při nedávném otevření americké ambasády v Jeruzalémě izraelští vojáci zasahovali proti Palestincům protestujícím v Pásmu Gazy. Zastřelili desítky lidí, stovky utrpěly zranění.