Budoucí matky se chtějí dostat do elitních porodnic. Volají si na pomoc i ‚hackera‘

PRAHA Když Lukášova manželka otěhotněla, přála si rodit v pražském Podolí. Dostat se tam ale vyžaduje velkou dávku štěstí. Budoucí tatínek se proto rozhodl „hacknout“ webový formulář a manželku registrovat k porodu dříve, než tak učiní ostatní.

Do jedné z největších českých porodnic se totiž budoucí matky musejí na internetu registrovat přesně v den začátku druhého trimestru a místo se najde jen pro dvanáct z nich. Plno bývá už po pár vteřinách. O elitní porodnici s výbornou pověstí je totiž velký zájem. Podolí ale není jediné místo, o které se ženy „perou“, a pomoc hackera je dokonce na sociálních sítích jednou ze zmiňovaných možností, jak na přetlak vyzrát.



O tom, že některá zařízení jsou oblíbenější než jiná, svědčí i údaje o počtu porodů, které si LN vyžádaly od jednotlivých porodnic. Zatímco v Praze Podolí, u Apolináře nebo ve Fakultní nemocnici v Brně ročně přijde na svět na pět až šest tisíc dětí, v malých nemocnicích jsou tyto počty až desetkrát nižší. To samozřejmě souvisí i s tím, že v některých regionech je rodiček méně, v důsledku to ale způsobuje, že lékařům chybějí zkušenosti a kvalita porodnic se snižuje. Tím se menší zařízení dostávají do začarovaného kruhu.

I proto se krajští politici brání tomu, aby se statistiky zveřejňovaly. Mohly by totiž vyvolat tlak na zavření porodnic, o něž není takový zájem. „Pokud totiž lékař vidí méně než porod denně, asi se toho moc nenaučí,“ míní Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti. Podle něj je ve velkých porodnicích větší šance mít zdravé dítě.

Přetlak způsobuje i takzvaná porodní turistika, kdy o vyhlášená zařízení mají zájem i ženy z jiných míst. Platí to ale i naopak. Kvůli velkému zájmu musejí odmítnuté rodičky volit porod mimo původní místo. Potvrzují to data porodnice v Neratovicích, Mělníku či Rakovníku, které jsou relativně dobře dostupné z české metropole. Například v Neratovicích loni rodilo 75 procent maminek z Prahy.