Za odvoz dítěte po porodu proti vůli matky musí záchranná služba zaplatit 100tisícové odškodné, potvrdil soud

BRNO Nejvyšší soud odmítl dovolání jihomoravské záchranné služby, která odvezla matku s čerstvě narozeným dítětem do nemocnice proti její vůli. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu Ligy lidských práv a zveřejněného rozhodnutí soudu.

Platí tak rozsudek, podle kterého se záchranná služba musí omluvit a vyplatit matce dítěte a dítěti odškodné 100 000 Kč. Na rozhodnutí NSS upozornil server novinky.cz.

Chlapci, jehož se případ týká, bylo letos v únoru osm let. Spor, zda byla v právu matka, nebo lékař jihomoravské záchranné služby, trval od jeho narození, rozhodovalo o něm opakovaně vícero soudních instancí.

Advokátka Zuzana Candigliota citovala rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož šlo o neoprávněný zásah do osobnostních práv. Zásah by byl neoprávněný, i kdyby lékař jednal v dobré víře a byl přesvědčen, že převoz je v nejlepším zájmu novorozence, konstatoval soud.

Aby byl zásah zdravotníků oprávněný, muselo by být dítě v prokázaném akutním ohrožení zdraví a života. Ošetřující lékař ve zprávě z výjezdu zhodnotil dítě jako zdravé. Zdravotníci však zavolali na ženu policii, za jejíhož doprovodu vezli matku s dítětem do nemocnice. Rodiče neuspěli se snahou domluvit se na tom, že do nemocnice půjdou ráno sami.

Dítě strávilo několik dní v inkubátoru kvůli silnému podchlazení. Podle soudů ale za podchlazení mohli záchranáři, kteří dítě oddělili od matky a nezajistili mu dostatečný tepelný komfort. Matka již dříve u soudu řekla, že lékaři se nelíbilo, že rodila doma.

Podle Candiglioty soud vyvrátil několik zažitých mýtů. Zdravotníci podle ní mohou využít tzv. negativní revers, kdy rodiče odmítají péči, aby si zajistili právní ochranu za následky neposkytnuté péče. „Soud výslovně uvedl, že mu není znám jediný případ úspěšného zpochybnění negativního reversu, ale ani případ zpochybnění negativního reversu v soudním řízení vůbec,“ uvedla Candigliota. Soud také odmítl tvrzení, že za zdraví dítěte a péči o ně nesou odpovědnost zdravotníci.

Případ se vlekl i proto, že Vrchní soud v Olomouci opakovaně rušil rozsudek Krajského soudu v Brně, který opakovaně dával za pravdu matce. Ve věci ve prospěch matky rozhodoval i Ústavní soud, až na základě jeho rozhodnutí dal vrchní soud zapravdu matce.