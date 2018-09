80 přednášek, workshopů i filmů. Festival Obzory zve všechny milovníky cestování

Během dvou dnů se podíváme do všech koutů světa. Milovníci kultury a památek nakouknou do Íránu, Malajsie, Bali, Thajska a Ladakhu. Aktivní cestovatelé se podívají do Peru, Antarktidy, Gruzie, Německa, Švýcarska, Balkánu a Skandinávie.

S fotografem Pavlem Svobodou pak projedeme Peru a Vaškem Šilhou Namibii. Seznámíme vás se známými cestovateli a fotografy. Lucka Radová nám poví, jak se cestovalo přes Jižní Ameriku v ťukťuku, Petr Juračka se podělí o humorné příhody ze života fotografa, Matěj Balga s vámi na kole objede celý svět a známá meteoroložka a moderátorka, Alena Zárybnická, vám dá konkrétní tipy na nejlepší alpské cyklostezky.



Cestovatelská univerzita pro vás

A protože cestování je velká dřina, je potřeba se vzdělat v mnoha ohledech. K tomu vám poslouží diskuse s Katkou Petríkovou o cestování po Jihovýchodní Asii pro začátečníky nebo seminář o reálných rizikách na cestě s Davidem Gladišem, v neděli pak CESTOVATELSKÁ UNIVERZITA s pečlivě vybranými semináři o zdraví, fotografování mobilem, cestování nalehko, couchsurfingu a digitálním nomádství. Známá blogerka, Veronika Šubrtová, vám odhalí tajemství, jak se živit cestovatelským blogem.

Děti nenechávejte doma

Zatímco pro ty malé je opět připraveno hlídání, na školáky čeká první dětský víkendový cestovatelsko - outdoorový festival MINI OBZORY. Mimo jiné se dozví o životě dětí v Africe a zvířátek na safari, ochutnají Arábii všemi smysly, zatančí si a zabubnují a něco pěkného spolu s dospělými vytvoří.Přijďte si rozšířit své obzory! Je to jediný víkend, kdy stojí za to zůstat v Praze!