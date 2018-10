Rýžový nákyp či ovocné knedlíky jako hlavní jídlo? Argentinci nechápou, sladké neobědvají, říká Češka

Lucie Šajnarová oslavila devatenácté narozeniny, pět měsíců v Argentině strávila v sedmnácti letech. Na svůj pobyt vzpomíná ráda. „Tehdy jsem také jedla svůj první argentinský steak v jednu v noci, což je běžný čas na večeři v Jižní Americe. Dále si vzpomínám na ostatní výměnné studenty AFS, díky kterým jsem měla pocit, jako kdybych na chviličku navštívila celý svět, protože pocházeli z jeho nejrůznějších koutů,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na první dny v San Juan na západě Argentiny si vzpomínám velmi dobře. Byly to vzrušující chvíle, plné nových podnětů a zajímavostí. Poprvé jsem byla mimo Evropu a hned uprostřed léta v parné poušti s nejvyššími vrcholky And za zády. Navíc mě obklopovala rytmická španělština, které jsem tehdy rozuměla jen velmi málo. Také jsem se sžívala se svou hostitelskou rodinou a jejich stylem života, který byl naprosto odlišný od toho českého. Tehdy jsem také jedla svůj první argentinský steak v jednu v noci, což je běžný čas na večeři v Jižní Americe. Dále si vzpomínám na ostatní výměnné studenty AFS, díky kterým jsem měla pocit, jako kdybych na chviličku navštívila celý svět, protože pocházeli z jeho nejrůznějších koutů.

Lucie Šajnarová V současnosti studuje Geografii a kartografii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze a ve volném čase ráda cestuje, fotí, píše, šije a dobrovolničí v AFS.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Na rozdíly mezi českou a argentinskou kulturou jsem narážela dennodenně. Šlo zejména o drobnosti, kterých si člověk během krátkého pobytu v cizině vůbec nevšimne. Mé argentinské okolí určitě nejvíce ze všeho fascinovala moje obliba chodit po celém domě bez bot, jak je v Česku zvykem. Nepochopitelná pro ně také byla sladká jídla jako například rýžový nákyp nebo ovocné knedlíky, které považují za dezert.

Lidovky.cz: Chcete se do Argentiny někdy vrátit?

V Argentině jsem strávila před rokem nejkratších pět měsíců v mém životě a určitě bych se tam kdykoli podívala ráda znovu. Jelikož jde o zemi velmi vzdálenou, pravděpodobně si na takovou příležitost ještě nějakou chvíli počkám. Vzhledem k tomu, že nejvíce postrádám svou hostitelskou rodinu a ostatní výměnné studenty, doufám, že mě někteří z nich přijedou brzy navštívit alespoň k nám do Prahy.

Lidovky.cz: Existuje nějaké argentinské jídlo, které vám v Česku chybí? Uvařila jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Tady v Česku mi chybí nejedno výborné argentinské jídlo. Jedná se třeba o proslulé hovězí, lepší jsem nikdy v životě neochutnala, nebo o dulce de leche, které Argentinci přidávají do všeho sladkého. V Argentině jsem připravovala hned několik českých jídel, oblibě se těšily zejména dezerty, štrůdl a vánoční perníčky. I guláš a svíčková však Argentincům zachutnaly a některá z jídel jsem tak připravovala i několikrát.

Lidovky.cz: Naučila jste se místní jazyk?

Španělsky už jsem se trochu domluvila před odjezdem, ale argentinská španělština pro mě byla něco docela jiného, zpočátku nesrozumitelného. Od té evropské se výrazně liší, ale stačilo několik týdnů a neměla jsem problém mluvit s ostatními téměř o všem. A nyní jsem dokonce hrdá na svůj argentinský přízvuk, který jsem si během pobytu osvojila.

Lidovky.cz: Jaké byly první asociace, které jste slýchala, když jste řekla, že jste z Česka?

Mnoho lidí si stále myslí, že existuje Československo, tak se ptají na něj. A potom znají další nejznámější symboly Česka jako například pivo nebo hokej. V Argentině ale spousta lidí zná Česko i z jiného důvodu. Mnoho z nich mělo mezi předky nějakého Čecha, nebo alespoň znají někoho, jehož pradědeček byl Čech, protože se mnoho našich krajanů v minulosti do této exotické země vypravilo začít nový život.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

O dění v Argentině se samozřejmě stále zajímám, protože tuto zemi považuji za svůj druhý domov a přeji jí jen to nejlepší. Ale už v době svého pobytu jsem si všímala, jak se liší vnímání politiky. K volbám se chodí povinně a demonstrace nebo nepokoje bývají častokrát na denním pořádku. Nyní jsou například v Argentině obrovské spory ohledně legalizace a zpoplatnění potratů.