Chaos na silnicích zvládají Vietnamci s klidem, mají i málo nehod, říká Čech

Patrik Lorenz žije již tři roky v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu, odkud se v následujících měsících přesune za novou pracovní zkušeností do Manily na Filipínách. V jihovýchodní Asii si užívá pestrosti místní kuchyně a přírodních kouzel, včetně těch podvodních. Podle něj by si každý člověk měl pobyt v zahraničí vyzkoušet.

Sám říká, že život expata mu pomáhá získat větší rozhled a možnost stát se alespoň na chvíli součástí jiné kultury. Před pobytem ve Vietnamu žil rodák z Prahy také v Londýně nebo Los Angeles. Současný život v zahraničí si užívá naplno a na návrat do Česka zatím nepomýšlí, přestože jak sám říká „po padesátce bych chtěl být alespoň v Evropě.“



Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na první okamžiky si moc nepamatuji. Možná je to tím, že rád cestuji do exotických zemí a trochu jsem tušil, do čeho jdu, proto mě možná žádné velké překvapení nečekalo. Samozřejmě, že se ve mě míchalo nadšení a strach z něčeho nového, převládlo ale spíše to těšení. Přiletěl jsem ze zimy, takže sluníčko, teplo a možnost zaletět si na víkend někam na pláž, vzbuzovaly navíc pocit, že jsem přiletěl na dovolenou. Také jsem nemusel hned do práce, tak to vlastně trochu jako dovolená začalo.

Co mě v Saigonu nejvíce udivilo a stále udivuje, je doprava. S ohledem na množství motorek a rok od roku přibývajícímu počtu aut, způsob řízení, nerespektování pravidel a co vše zvládnou na motorce uvézt, mě nejvíce překvapuje poměrně nízký počet nehod. Navíc chaos na silnici zvládají Vietnamci velkým klidem.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Zvyk ani moc ne, ale vnímání času ano. Dochvilnost mezi silné stránky Vietnamců nepatří a naučit se, že dohodnutý čas má benevolenci klidně i hodinu, mi trošku trvalo. Vietnamci přijdou pozdě a nepovažují ani za nutné se omlouvat, protože to je pro ně normální. Zároveň by omluvou přiznali chybu, a to se tu také moc nenosí, protože by „ztratili” tvář. Svůj pracovní tým jsem naučil, že dohodnutý termín platí přesně. Bohužel na to trochu doplácím tím, že jsou na schůzkách první a pak musí čekat na ostatní. Stejně jako já.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Vrátit se určitě chci, přestože mi tady k životu reálně nechybí nic. Je tu relativně levně a bezpečně, lidé jsou přátelští, klima příjemné. a hlavně je tu v celém region spousta příležitost k cestování. Po třech letech ale začínám být po Čechách trochu nostalgický a mrzí mě, že nemůžu trávit víc času s rodinou a přáteli, které v Čechách mám. Pro spoustu lidí to asi bude znít divně, ale chybí mi tady zima a hory. Zatím mám představu, že po padesátce bych chtěl být alespoň v Evropě. Tak mám ještě pár let čas.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

V tomto ohledu mi nechybí nic. Vietnamská kuchyň je skvělá, a v Saigonu, pokud dostanete chuť na něco jiného, ve velký výběr restaurací z celého světa. Na druhou stranu, do Čech lítám jednou za rok a vždycky po návratu do Vietnamu musím na sobě pořádně zapracovat, abych shodil nabraná kila z těch všech svíčkových, smažáků a sladkých knedlíků. S přáteli z Maďarska a Estonska jsme si udělali jakési „Prostřeno” a vyzkoušeli kuchyni každé země. My připravili knedlo, kuře, zelo a myslím, že jsme to zvládli poměrně dobře. Jen jsme si museli půjčit od kolegů českou mouku na knedlíky.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Překvapivě je to pořád ještě fotbal a generace fotbalistů jako Čech, Nedvěd, Berger, Rosický. Vietnamci jsou velcí fanoušci evropského fotbalu, a tak čeští fotbalisté hrající v nějaké významné evropské lize pomáhají šířit povědomí o České republice i tady, ve Vietnamu.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Ani moc ne. Vzhledem k tomu, že jde o komunistickou zemi, tak se to ani nedoporučuje. Mám pocit, že ani Vietnamci sami se moc o politiku nezajímají. Nikdy jsem nezažil, že by se třeba kdokoli o politice bavil. To spíš řešíme my, Evropané, co se děje u nás doma. Ale také to není nic intenzivního, je to příjemně vzdálené.