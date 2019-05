ČÍNSKÝ ŠOK: Deštníky v šanghajském parku slouží jako seznamka pro nezadané

Při šanghajském výletě jsme se s kamarádkou vypravily omrknout město svrchu, z výšky 100. patra SWFC (Shanghai World Financial Center). Aniž bychom to plánovaly, dorazily jsme na vyhlídkové patro po celodenním courání ve správný okamžik (ostatně nebylo to poprvé, kdy nás svatý Kryštof dostrkal na původně neplánované místo ve správný čas).

Slunce se chystalo sklouznout za obzor, a tak prosklené stěny vyhlídkové plošiny byly obsypané řadou nedočkavců, kteří bažili nepropásnout chvíli, kdy denní světlo bude vystřídáno září rozsvícených mrakodrapů a lodí na řece. Jak už je u výškových staveb v Číně pravidlem, dopřejí vám trochu více adrenalinu i skleněnou podlahou, aby byla „sky walk“ opravdu autentická. Pokochaly jsme se a setrvaly. Opravdu to stálo za to, pohled na noční Šanghaj byl jedním z mých nejsilnějších prožitků.



Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Záměrně nepíšu, že opravdu nejsilnější, protože mu konkurují jiné dva. A jak jinak, nebyly plánované. Moje kolegyně, která v Šanghaji šíří rovněž češtinu na univerzitní úrovni, se jen tak mezi řečí zmínila o burzách nezadaných v parku na Náměstí Lidu, které se konají každou sobotu. Zdálo se mi to tak přitažené za vlasy, že jsem zalitovala, že tohle můžu shlédnout jen na jejích fotkách v mobilu. Pavlína na chvíli zaváhala, ale pak řekla, že do parku vyrazíme, ať tu absurditu vidíme na vlastní oči. Ač sobota nebyla (ale přece jen většina lidí měla volno), burza nebo snad obří seznamka se opravdu konala. Chodníky a pěšiny v parku byly lemovány rozevřenými na zemi položenými deštníky.



Deštníky všech myslitelných barev, velikostí a tvarů se vyvinuly parkem jako nekonečný pestrý had, který na vás zase juknul za další zatáčkou, když už jste si mysleli, že nemůže pokračovat. Na každém deštníku byl umístěn papír, někdy i malá fotka. Na papíru pak informace o tom, kdo hledal svého životního partnera či partnerku. Pravda, moc jsme si ve znacích nepočetly, ale některé údaje byly zjevné, figuroval tam rok narození, výška a často i váha. Skoro vždy bylo připojené i telefonní číslo. A pak další popis, jak se dohaduju, pravděpodobně o práci a zájmech nezadaného či jeho požadavky na hledaný protějšek. I když není plnou pravdou, že by to byly požadavky oněch nezadaných.

Tipovala bych, že spíše požadavky jejich rodičů nebo ještě spíše aktivních matek, tet a babiček. Ty totiž obvykle stály za otevřenými deštníky a zkušeným okem selektovaly vážné zájemce od okukujících zvědavců našeho typu. Někdy tam stál i ten, kdo se sám na deštníku inzeroval. Procházející, tedy hledající, se s nimi dávali do diskuse, čile na mobil fotili (po svolení) osobní údaje a vyměňovali si telefonní čísla. Krom toho, že mi myšlenky šly do smyku z takového způsobu hledání životního souputníka, vrtalo mi hlavou, proč právě takováto deštníková metoda.

Rozhodly jsme se oslovit někoho, kdo by nám mohl v angličtině podat vysvětlení. Mladší muž v obleku, kterého kolegyně požádala o pomoc s naší otázkou, se snažil poctivě odpovědět (deštník je přece skladný a snadno přenosný) a jedním dechem jí sdělil, že dnes tady hledá právě ji. Klikařka, že? Tedy kdyby na ni doma nečekal přítel.

Zatímco dopisuju vzpomínky na šanghajskou seznamku, za pekingským oknem se rozprostřel žlutavý opar. Meteorologický ústav vydal upozornění na slabou písečnou bouří, ta v pondělí zuřila v provincii vnitřní Mongolsko, a my už schytáváme jen její dozvuky. Roušky jsou doporučené, stejně jako pečlivější vymytí uší. V Pekingu je možné všelicos, tedy třeba i to, že se z večerního piva vrátíte s ušima zanesenýma pouštním prachem..