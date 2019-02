ČÍNSKÝ ŠOK: Vítání nového čínského roku aneb Spring festival plný luceren

Jaké to je přijet do Číny a začít zde žít a pracovat? O své postřehy, problémy, ale i úsměvné momenty se se čtenáři serveru Lidovky.cz podělila vysokoškolská vyučující Darina Ivanovová.

Od konce ledna do zhruba poloviny února byl v Číně čas trochu vymknutý z kloubů. Většina populace je v pohybu, některé služby zcela přerušujou práci. Na univerzitě pusto prázdno. Čínský nový (lunární) rok letos připadl na 5. února a kromě toho, že se všichni přesouvají ke svým rodinám, řada lidí vyráží slavit do zahraničí. Ceny letenek z/do Číny tak stoupají do astronomických výšek nebo minimálně na dvojnásobek ceny, která je běžná během roku. Pokud tedy chcete cestovat, aniž by to dramaticky postihlo vaši psychiku nebo konto, je třeba utéct ještě před začátkem novoročních oslav.



Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince na FF UK (v rámci práce několikrát krátkodobě učila na univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku), do loňského léta působila jako tajemnice pro lektory a organizaci kurzů Letní školy slovanských studií FF UK. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., od září minulého roku pracuje na Beijing International Studies University. Baví ji cestování, design a architektura.

Oslavy se souhrnně schovávají pod název Spring festival, který rozhodně neodvozuje přídomek jarní od venkovní teploty. Naopak, v Pekingu závěrem tohoto období párkrát lehounce zasněžilo, což v duchu staré dobré silničářské tradice zcela rozložilo místní dopravu. Pochopila jsem, o jak výjimečný jev se v Pekingu jedná, když komentátor v televizi hrdě zahlásil – dnes v Pekingu potřetí sněžilo (rozuměj za tuto zimu). Tak naschvál, kolikrát v Praze?



S manželem jsme odletěli za teplem a sluníčkem v polovině ledna, kdy konečně skončilo na univerzitě zkouškové období. Na rozdíl od českých univerzit jsou všechny zkoušky zhuštěné do necelých dvou týdnů konce semestru. Je to extrémně náročné pro studenty i učitele. Pak se všichni úlevně rozjedou po svém a kampus i univerzita se přemění na městečko duchů. Čínštině jsme ale neunikli, čínské turisty jsme potkávali všude na cestách. Málokdy cestují individuálně a málokdy je potkáte na turisticky méně „profláklých“ místech. Na plážích poznáte čínské ženy bezpečně podle toho, že jsou oblečené do slušivých šatiček, nikoliv však do plavek. Ač jsou schopné bezhlavě následovat takřka jakýkoliv západní trend, asijská bledost jako znak krásy v myslích stále přetrvává a sebemenší opálení není žádoucí.

Při výletech za šnorchlováním byly oblečené od hlavy k patě do šedivých neoprenových oblečků a obličeje skrývaly pod silný nános bělostného krému. Když jsme zahlédli větší skrumáž plavců v šedém, případně černém, nebylo třeba ani příliš napínat uši, abychom poznali, odkud jsou. Slovo plavci je však velký eufemismus, protože řada z nich šnorchlování absolvovala v plovacích vestách. Nejvtipnější obrázky byly ty, kdy místní průvodci plavali a jako vlečný remorkér za sebou vláčeli dva až tři jedince ve vestách, neschopné vlastního pohybu ve vodě, zato žádostivých vidět, co se děje pod hladinou. Když jsem viděla, kolik dospělé čínské populace neumí plavat, zpětně jsem omilostnila plavčíka v pekingském bazénu, pod jehož přísným dozorem jsem musela vykonat plaveckou zkoušku.

Domů do Pekingu jsme se vrátili v závěru svátků, kdy se taky pracovní a společenský život vrací k normálu. Symbolickou tečkou za dlouhým volnem je svátek luceren, který připadá na první úplněk nového lunárního roku. Po ulicích, v parcích svítí spousta různých světýlek, lampiónů, luceren. Palácové muzeum (v Zakázaném městě) se poprvé ve své 94leté historii otevřelo na dvě noci návštěvníkům a odehrála se tam i laserová show. Do on-line distribuce se dostalo 3000 lístků na každý večer, zmizely během pár minut a webové stránky Palácového muzea byly předlouho nefunkční. Lidé po městě korzovali a užívali si netradičně nasvětlených míst, zvlášť v hutonzích.

A nebyla by to Čína, aby k svátku nepatřilo i nějaké speciální jídlo- na svátek luceren jsou to sladké knedlíčky z rýžové mouky. Mají různé náplně – například oříšky nebo červenou hrachovou kaši. Nejen při zimních nočních toulkách je nejčastěji kupovaným pamlskem do ruky jakýsi sladký špíz – na dlouhé špejli navlečené červené čínské datle s cukrovou glazurou. Mimochodem čínské datle jsou zásobárnou vitamínu C i B a řady minerálních látek. S kalorickou bombou polevy však příčinou jarní diety řady Číňanek…