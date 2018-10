Davy a zácpy. To je realita kanadských národních parků

OTTAWA Čím dál tím větší počet návštěvníků každý rok míří do kanadských národních parků. Ochránci přírody se ale obávají, že láska k majestátním scenériím - a s ní související pěší provoz - příliš zatěžují choulostivé ekosystémy a ničí zážitky z návštěvy. Napsal to list The Guardian.

Skupiny jako jsou Kanadské parky a Společnost pro přírodní rezervace teď vyzývají k přijetí opatření omezujících počet lidí, kteří by mohli navštívit ekologicky zranitelná místa. Například Banff - nejstarší národní park v Kanadě.



„Banff je pod nesmírným tlakem,“ říká zástupce Společnosti v západní Kanadě Peter Zimmerman. „Je přelidněný, dochází v něm k zácpám, tvoří se fronty a není kde zaparkovat. To jednak kazí zážitek návštěvníků, a také to má dopad na ekologické zdraví parku.“

Miliony lidí

Banff a okolní parky Yoho a Jasper byly vždycky oblíbené, ale ochránci přírody se obávají, že nedávné kampaně Parků Kanada s cílem přilákat návštěvníky je mohou přetížit za bezpečnou hranici. Banff loni zaznamenal 4,18 milionu návštěvníků díky ohromující krajině - a také své blízkosti u velkého letiště a dálničního systému, který ho spojuje s Calgary.



V srpnu 2017 byl Národní park Waterton, který leží jižně od Banffu, dočasně uzavřen pro veřejnost, když ho zaplavil příliš vysoký počet návštěvníků. K podobnému kroku tento park přikročil úplně poprvé.

Situace v kanadských parcích ovšem není nijak výjimečná. Také služba amerických Národních parků čelí výzvám omezit počet návštěvníků v některých oblastech přírodních parků. Pod největším tlakem je Národní park Zion.

Zničené stezky

„Nejde o omezení počtu lidí v celém parku, ale o dohled nad jejich nejzranitelnějšími částmi,“ dodal Zimmerman. Jedním z takových míst je kultovní vyhlídka Moraine Lake, která se často objevuje na obálkách knih a v kalendářích.



Se zvýšeným počtem návštěvníků se rychleji ničí systém stezek, dochází k častějším setkáním s volně žijícími zvířaty, častěji lidé šlapou po choulostivé půdě a rostlinách, a pochopitelně se také hromadí větší množství odpadků.



„Není to žádná zábava, když jedete do národního parku a cítíte se jako v ranní špičce v metru,“ řekl Harvey Locke z ochranářské iniciativy od Yukonu po Yellowstone, který v Banffu střídavě žil posledních 40 let. „Dlužíme lidem plnohodnotný zážitek.“



Parky Kanada - úřad zastřešující kanadské národní parky - se ovšem zatím k omezení počtu návštěvníků staví zdrženlivě. „Žádné zázračné řešení neexistuje. Zavedení kvót zatím neplánujeme,“ řekl Greg Danchuk z terénní jednotky Parků Kanada v Banffu.

Místo toho využívá správa parků různé strategie, jak snížit intenzitu návštěvníků v parcích, včetně kyvadlové dopravy zdarma či informačních kampaní, jak se vyhnout nejrušnějším časům. Ovšem navzdory možnosti svézt se do parku autobusem zadarmo valná většina návštěvníků nadále přijíždí soukromými vozidly.

Zimmerman popisuje jednu jízdu koncem letošního září z Banffu do Lake Louise během chladného, deštivého dne. „V autobuse bylo snad jen osm nebo deset lidí. Dorazili jsme do Lake Louise na parkoviště a bylo naprosto plné.“



„Vím, že Parky Kanada uchovávají tyto oblasti, aby je mohly navštěvovat moje děti a jejich děti,“ dodal Zimmerman. „Ale pokud budeme na parky a jejich ekosystém myslet jako na orchestr, pak čím víc lidí se do koncertní síně napěchuje, tím větší hrozí riziko, že v určitou chvíli přehluší hudebníky a nikdo neuslyší hudbu.“