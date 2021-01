Do Ekvádoru se chystáme zase v únoru, je ideální doba, turistické cíle zejí prázdnotou, říká cestovatel

Honza Brotánek z CK DoJizniAmeriky se vypravil se skupinkou na covidovou cestu do Ekvádoru a popisuje své zážitky.

V čem je cestování po Jižní Americe v této době výjimečné?

V Jižní Americe je málo turistů a prakticky žádní zahraniční. To je poznat dvojnásobně na klasických turistických místech, kde se naskýtá unikátní možnost poznat je bez vlivu masového turismu.

Je něco, co vás na první cestě v Ekvádoru překvapilo?

To, jak většina místních přistupuje zodpovědně k pandemii. Všude je k dispozici desinfekce, nosí se roušky, dodržují odstupy. Také jsme se trochu báli, že se nás někteří Ekvádorci budou bát. To se naštěstí nikde během cesty nepotvrdilo. Ani jednou jsme nezažili negativní reakci.

Jak se k turistům chovají místní lidé?

Moc mile. Jsou ještě milejší než dříve. Jsou šťastní, že konečně přijeli turisté. Jako jedna z prvních zahraničních skupinek v zemi jsme pro místní byli nadějí, že opět nastává doba, kdy budou moci pracovat v turistickém ruchu. Řada lidí byla na turistech finančně závislá a poslední rok bez příjmů pro ně byl mnohem náročnější, než si z Česka vůbec dokážeme představit.

Jsou v Ekvádoru nějaká omezení?

Jak už jsem zmínil, platí běžná preventivní opatření: roušky, odstupy, dezinfekce. Jsou zavřeny bary, diskotéky a také většina škol. Památky jsou otevřeny a fungují především pro domácí turisty, někdy s omezenou otevírací dobou. Na Vánoce a Silvestra byla různá lokální omezení včetně uzavření pláží.

Naopak je nějaký zážitek/místo, které se podle vás musí zažít teď?

Teď je ideální doba užít si všechna klasická “turistická” místa. Ta jsou mimo víkendy prakticky bez turistů. Těžko říct, jestli ještě někdy budeme mít sami pro sebe populární stezky a koupací místa v okolí Minda nebo dokonce celé ubytovací zařízení ať už v Amazonii, na pobřeží Tichého oceánu nebo v Otavalu. Speciální je to v Amazonii: díky minimálnímu pohybu lodí jsou zvířata blíže u řek. Viděli jsme jich více než kdykoliv jindy, včetně tapíra, který prchal po napadení jaguárem. Také je dnes ideální doba pro cestu na Galapágy: mimořádné slevy na okružních plavbách, málo turistů a minimální výskyt covidu.

U kráteru sopky Quilotoa

Všimla jsem si, že na fotkách je hodně mladých lidí – změnila se nějak skladba klientů, kteří s vámi teď cestují?

Ano. Starší lidé nebo lidé z rizikovějších skupin čekají na očkování a uklidnění situace, což považujeme za rozumné. Teď o cesty skutečně projevují zájem spíše mladší klienti a lidé středního věku.

Jak Ekvádor a Jižní Amerika teď vychází finančně?

Teď jsou výhodné ceny letenek a hlavně jsou letenky většinou flexibilní, takže je i krátce před odletem možné změnit zdarma datum odletu! Dříve podobné letenky stály o desítky tisíc korun více. Na místě jsou ceny podobné jako dříve. Teď pro nás Ekvádor mírně zlevnil díky výhodnému kurzu dolaru. Kdo chce, asi má větší prostor pro vyjednání nižších cen, ale je dobré se dvakrát zamyslet, zda ty tři ušetřené dolary za noc za ubytování skutečně potřebujete více než milá paní majitelka hotelu, která o vás tři dny v kuse pečuje.

Chystáte se do Ekvádoru znovu?

Určitě! Ekvádor je nejoblíbenější země mezi našimi průvodci a jsme moc rádi, že tam můžeme cestovat i v této době. Další termín “covidové cesty” za přírodou do Ekvádoru v malé skupince 8 spolucestujících máme naplánovaný od 6.února, skupinka se nám plní a moc se těšíme!

