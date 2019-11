Honduras je jiný svět, i když politika je tu stejný kocourkov jako jinde na světě, říká Čech

Marek Vaňura se přestěhoval do honduraského Roatánu potom, co procestoval poměrně velkou část světa. V Karibiku si otevřel restauraci a návrat do Česka zatím neplánuje. „Když přijedu do Česka, rád si dám třeba svíčkovou nebo smažák, a i tady se se se ženou snažíme lidem ukázat české speciality. Třeba na Štědrý den děláme pravidelně v naší restauraci bramborový salát, řízek nebo smaženou rybu,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Na ten den, kdy jsem poprvé navštívil Roatán nikdy nezapomenu. Přijeli pro nás pouze dvoumístným pickupem a já musel sedět vzadu na korbě. Bylo úžasné vše pozorovat a cítit ten vlhký karibský vzduch. Ačkoli jsem již dříve procestoval velkou část světa, fascinovalo mě místní spojení nekonečných pláží, korálových útesů a úchvatné přírody. Roatán má totiž pod ostrovem obrovskou zásobárnu vody, díky které je ostrov až neobvykle zelený.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Tak takových situací bylo plno, ale nejvíce byli místní zaskočeni o Velikonocích, když jsme z palmových listů upletli pomlázku a začali šlehat naše české přítelkyně a ženy. Také se nám smáli, že si vždycky najdeme důvod a nějakou výmluvu, proč si připít. Od narozenin, přes různé svátky a hlavně jmeniny, ty se totiž nikde jinde v cizině neslaví, je to taková naše středoevropská specialita.

Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Popravdě si už ani nedovedu představit, že bych v Čechách mohl žít. Miluju místní klima, životní styl, a hlavně pohodu místních lidí. Vyměnit sluníčko a neustále se usmívající lidi kolem za smog, sychravo a plno zamračených tváří? Ani trochu mě to neláká. Na druhou stranu, abych byl upřímný, tak vyloučit to samozřejmě nemůžu. V Česku mám rodiče a pokud by mě ve stáří potřebovali, jsem připravený se k tomu postavit čelem a postarat se o ně.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Ze začátku ano a plno, ale myslím, že jde vždycky o zvyk. Naopak postupem času jsem si natolik zvykl na čerstvé a kvalitní suroviny, které jsou tu běžně k dispozici na každém kroku, že už mi to nijak nechybí a ani mě to kolikrát neláká. Ale samozřejmě, třeba takové domácí klobásky, nebo domácí uzené, to bych mohl jíst pořád. Stejně tak, když přijedu do Česka, rád si dám třeba svíčkovou nebo smažák, a i tady se se se ženou snažíme lidem ukázat české speciality. Třeba na Štědrý den děláme pravidelně v naší restauraci bramborový salát, řízek nebo smaženou rybu. Nebo když se sejdeme s přáteli, uvaříme nějakou českou klasiku. Spoustě našim místním kamarádům chutná například guláš nebo knedlo, zelo, vepřo.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Ano, mám dvě děti. Tříletého chlapečka Filípka a skoro šestiletou holčičku Mariánku. Oba chodí do místní školky, kde se vyučuje španělsky. Doma mluvíme česky, ale pro děti je hlavní jazyk španělština. Samozřejmě chci, aby česky uměli, ať už kvůli prarodičům, pravidelným návštěvám Česka, nebo i proto, aby měli jazykovou vybavenost. I proto oba teď už začínají i s angličtinou.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Lidé mnohdy ani Česko neznají a když už ano tak spíše Československo. Pak ty asociace jsou mnohdy úsměvné – většinou vědí, že máme dobré pivo, krásné ženy a tím, že se tu dost fandí fotbalu, tak dokonce znají i některé české fotbalisty. Ale na polohu naší země se jich raději neptejte, to už by bylo moc.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Upřímně, nikdy mě aktivní sledování politické situace nenaplňovalo. Ale samozřejmě, nejsem barbar a orientuju se, jen zkrátka netrávím dny ponořený do politických aktualit. Politika je všude ve světě stejný kocourkov, ale tady mi to přijde takové přirozené. Ale teď vážně, Roatán byl ještě před dvaceti lety na úrovni Česka před sto lety, takže vývoj byl pak neuvěřitelně rychlý, čemuž samozřejmě místní představitelé pomohli a rozvoji ostrova nadále pomáhají. Díky tomu, že ostrov žije převážně z turismu, který má od vlády podporu a že tu nikdo nehází klacky pod nohy zahraničním investorům, tak Roatán vzkvétá. Aktuálně je ostrov v období prudkého ekonomického boomu, to třeba vidím i na realitách, ve kterých podnikám já – zatímco v Česku teď ceny stagnují, tak tady je obrovská návratnost. Dokonce jedna z nejvyšších celosvětově. Tím chci říct, že pro mě je důležité, aby politici podporovali podnikání, ekonomiku a kvalitní podmínky pro život, na což si tady nemohu vůbec stěžovat.