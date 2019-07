Jedna návštěva indonéského souostroví Raja Ampat nepostačí k objevení okolních ostrůvků

Pod hladinou průzračně azurové vody, z níž vystupují ostrovy a ostrůvky porostlé tropickou džunglí, se odehrává nejbohatší podmořský život na světě. Denně můžete se žraloky, želvami nebo mantami „poletujícími“ vodou pozorovat korálové útesy roztodivných barev i tvarů v obložení velkých hejn nejrůznějších rybiček, rybek a ryb.

Za odlivu lze odpočívat na bělounkých plážích, na seakajaku projíždět laguny se stovkami ostrůvků, podniknout výlet do džungle nebo jen tak sedět v chatce nad mořem a vychutnávat grilovanou rybu s pocitem, že nejméně 50 kilometrů daleko od vás není žádná civilizace. Cesta na Raja Ampat je dlouhá, ale výjimečná.



Souostroví Raja Ampat (v překladu „Čtyři králové“) ležící v provincii Západní Papua je tvořeno čtyřmi většími ostrovy a více než 1500 malými vápencovými ostrůvky. Branou do tohoto „ráje na zemi“ je jeden z nejdůležitějších přístavů Papuy, Sorong. Z Jakarty se sem pohodlně dostanete přímým nočním letem, který trvá zhruba čtyři hodiny, přičemž přistání kolem sedmé ranní krásně navazuje na odjezd lodi ze Sorongu do Waisai na ostrově Waigeo v devět ráno. Letiště v Sorongu je navíc hned vedle přístavu a přesun vám zabere v řádu minut.



Ubytování na moři: vítejte v životě Papuánců

V posledních letech na ostrovech vyrostla celá řada místního ubytování. Zdejší „homestaye“ jsou chaty ze dřeva a palmového listí, vybavené matrací, zásuvkou a žárovkou. Domorodci je pro své hosty staví na moři v bezprostřední blízkosti bělostných pláží a jsou přístupné po dřevěné lávce. Ubytování si musíte domluvit a zároveň zaplatit předem, ale od chvíle, kdy si vás domácí loďkou vyzvedne, nemusíte se už vůbec o nic starat. Snídani, oběd i večeři dostanete naservírovanou až pod nos a vaši domácí vám určitě rádi pomohou uspořádat výlet po okolí s přespáním na některém z přilehlých ostrůvků nebo procházku do džungle. Původní obyvatelé jsou převážně rybáři, ale postupující civilizační válec jejich životy stále více mění.

Raja Ampat je velmi řídce osídleno. Při plavbě lodí podél pobřeží narazíte jen na pár malých vesniček, z nichž každá má maximálně 200 obyvatel. I díky tomu si okolní příroda zachovala naprosto panenský ráz. Místní jsou většinou křesťané a každá z vesniček má svůj vlastní kostel, kam byste měli společně s místními vyrazit na nedělní mši – dost možná vás pak pozvou k sobě domů na návštěvu. K cizincům jsou Papuánci přátelští a opravdu pohostinní.

V každé vesnici bývá kromě kostela také místní, často muslimský, obchod, kde si kromě coca-coly a sušenek sice příliš nekoupíte, ale obecně platí, že od chvíle, kdy na Raja Ampat zaplatíte ubytování, peníze už v podstatě nepotřebujete. Na větší nákupy místní potom vyrážejí na trhy do města Waisai. Vedle ryb je typicky papuánskou potravinou ságo – škrobová mouka získaná ze ságové palmy. Domorodci z ní nejčastěji pečou placky, které se potom podávají jako příloha k rybě, nebo se rozmíchá s horkou vodou a vznikne jakési jedlé lepidlo prakticky bez chuti zvané papeda. Ta se obvykle konzumuje se žlutou polévkou z ryby dochucenou kurkumou a limetkou.

Večery jsou tu velmi klidné, snad i vzhledem k místní prohibici. Budete-li mít trochu štěstí, můžete, zejména v blízkosti vesnic, za úchvatného západu slunce zažít příjemné večerní posezení s hrou na kytaru a zpěvem, které na vás dýchne nefalšovanou hippie atmosférou.

Pod hladinou se otevírá nejbohatší podmořský svět

Raja Ampat disponuje největší mořskou biodiverzitou na světě, a staví se tak mezi nejoblíbenější potápěčské destinace. Po celém souostroví najdete množství potápěčských center, přičemž nejlepší možnosti potápění bezesporu nabízí ostrov Mansuar, kde bylo vybudováno vůbec první potápěčské centrum. K potápění na Raja Ampat vám bude stačit i základní kurz, který navíc lze absolvovat přímo na místě, a i veškerou potápěčskou výstroj si tady bez problémů půjčíte.

Pro pláže Raja Ampat pokryté bělostným pískem je typické, že je kolem nich často velmi mělko. Oceníte to zejména při šnorchlování, kdy můžete pohodlně pozorovat korály i pouhý jeden metr pod hladinou. Ale protože každá mince má dvě strany, při odlivu bývá přes mělčinu horší přístup do vody. Dejte si pozor, abyste se při vstupu do vody neodřeli o korály. O Raja Ampat se často mluví jako o „ráji žraloků“. I při běžném šnorchlování tady potkáte deset žraloků za hodinu. Strach ale mít nemusíte, nehrozí vám žádné reálné nebezpečí. Nebezpeční žraloci se napříč Indonésií vůbec nevyskytují a žádné případy napadení nejsou zaznamenány. Je to dáno druhy žraloků, z celkového počtu asi 120 druhů žraloků představují reálné riziko pro člověka pouze dva – žralok bílý a žralok tygří. Ani jeden z nich se zde téměř nevyskytuje.



Pláže, ač jsou nádherné, jsou relativně úzké a velká většina z nich během přílivu, který činí rozdíl až dva metry, zmizí pod vodou. Střídání přílivu a odlivu také vytváří silné proudy, které jsou důležité pro místní přírodu, jelikož přinášejí živiny pro korály a místní podmořskou faunu, ale pro plavce mohou být nebezpečné, a to zejména při potápění na volném moři. Pro vaši větší bezpečnost používejte ploutve, díky kterým se vám bude v proudu snáze plavat.

Tisíce ostrovů a ostrůvků jsou rájem pro objevitele

Ať už budete na jakémkoli ostrově, budete mít chuť poznat ho celý a s ním i ty, které plují v dálce na moři a pak další a další. Jsou maličké a doprava po nich je velmi složitá. Nejlepší je tedy domluvit si soukromou plavbu rychlou lodí. Můžete si samozřejmě také přivézt nafukovací kajak a prozkoumat menší vzdálenosti sami.

Luxusní resorty a i některé homestaye, mezi nimi například homestay v laguně Piaynemo na ostrově Faam, nabízejí možnost zapůjčení mořských kajaků. Doporučuje se jezdit pouze v blízkém okolí větších ostrovů, kde je moře uzavřené a klidnější. V období větrů – v červenci a srpnu, se potom na moři tvoří velké vlny, což může být nebezpečné. V souostroví také operuje zahraniční ekoturistická nezisková společnost, která pro vás uspořádá i vícedenní organizované výlety na kajaku s místním průvodcem. Vzhledem k tomu, že se pohybujete na otevřeném moři, tato možnost se nabízí pouze pro zkušenější seakajakáře.

Wayag: nejkrásnější pohled na moře ostrůvků

Nejkrásnější pohled na azurové moře s homolemi vápencových ostrůvků a lagun je z nejvyšší vyhlídky souostroví Wayag. Odměnou za zhruba třicetiminutové stoupání po strmé stěně vám bude ojedinělé panorama. Není však úplně snadné se sem dostat. Wayag leží severozápadně od ostrova Waigeo, zhruba 150 km od Waisai. Nejsou zde žádné homestaye, takže pokud se sem chcete podívat, počítejte s celodenním výletem, přičemž nejprve musíte absolvovat zhruba hodinu a půl dlouhou plavbu lodí ze Selpele, kde je poslední možnost ubytování. Dobrou zprávou je, že Raja Ampat nabízí řadu velkolepých scenérií a dvě místa velmi podobná Wayagu jsou mnohem blíže Waisai. Jedná se o lagunu Piaynemo na ostrově Faam a záliv Kabui na ostrově Gam.

Do zelené džungle

Některé ostrovy mají připravené kratší jednodenní treky do vnitrozemí, během nichž si užijete tropickou džungli plnou pestrobarevné fauny, tvořené z převážné většiny různými druhy dřevin a orchidejí, s vodopády a křišťálově čistými řekami. Bystrému pozorovateli se naskytne příležitost uvidět širokou škálu volně žijících živočichů. Vedle exotických ptáků, jako je například kakadu bílý, rajka holohlavá nebo ledňáček lesklý, je to i řada savců, včetně kuskusů skvrnitých a vačic černoramenných. Bez ohledu na to, kde zrovna jste, uslyšíte ptačí zpěv po celý den. Jedovatí hadi tu samozřejmě žijí, ale pokud půjdete po vysekaných cestách, nebezpečí uštknutí je téměř nulové.



Toužíte-li po delším výletu do džungle, určitě se nevydávejte sami. Téměř každá vesnice má místní průvodce, kteří vám mile rádi ukážou skryté zázraky jejich domoviny. Navštívit můžete například říční údolí vesnice Warsamdin ležící v zátoce Mayalibit, kde zažijete pravou atmosféru vesnického života původních obyvatel. Výlet po malé řece protékající mangrovými lesy, které lemují pobřeží Mayalibitu, navíc nabídne možnost zjistit, jak se získává ságo nebo ochutnávku čerstvého kakaa.

Misool: ještě dále od civilizace

Druhý z velkých ampatských ostrovů, Misool, je vzdálenější a obtížněji dostupný, díky čemuž je také méně navštěvovaný a v důsledku toho má i minimální turistickou infrastrukturu. Luxusní ubytování v chatkách stojící na chůdách přímo nad vodou zde nabízí známý resort Misool, který je obklopen písčitými plážemi a nedotčenými korálovými útesy a jehož součástí je i potápěčské centrum. Cesta lodí ze Sorongu na Misool zabere zhruba čtyři až pět hodin a lodě jezdí pouze 2–3 krát týdně.