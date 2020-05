Kanadská vláda pomohla skoro všem živnostníkům. Navíc zvýšila přídavky na děti, říká Češka žijící v Montrealu

Ingrid Sinyor žije v kanadském Montrealu s celou rodinou. „Kanaďani jsou velice ‚poslušní‘ a všechna nařízení dodržují. Ven se smí jen po dvou, musí se udržovat odstupy, do obchodu se chodí po jednom, pohyb je omezený mezi městy i provinciemi. Policie sice hrozí pokutami, ale o žádných velkých přestupcích neslyšíme,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Kanadě vypadá a jaká opatření zde platí?

Kanada je obrovská země, ale má pouhých třicet osm milionů obyvatel. Skládá se z deseti provincií a tří teritorií, které mají samostatné vlády a samostatně fungující zdravotnické systémy. Federální vláda provinciím na zdravotnictví sice přispívá, ale nemůže jim nic nařizovat. Když se v prosinci začalo mluvit o pandemii v Číně, nikdo to v Kanadě a v USA nebral moc vážně. Kanadská vláda začala doporučovat preventivní opatření až v polovině března. Provinční vláda v Quebecu reagovala v polovině března na situaci s covid-19 jako první. Zavřela školy, obchody, téměř všechny firmy kromě tzv. essential services (nezbytné základní služby). Postupně se přidávaly ostatní provincie a kompletní „lock-down“ je dodnes v celé Kanadě. Je uzavřena hranice s USA. Začíná se sice mluvit o možném uvolňování, ale zatím nevíme nic konkrétního.



Lidovky.cz: Dodržují lidé vládní opatření?

Kanaďani jsou velice poslušní a všechna nařízení dodržují. Ven se smí jen po dvou, musí se udržovat odstupy, do obchodu se chodí po jednom, pohyb je omezený mezi městy i provinciemi. Policie sice hrozí pokutami, ale o žádných velkých přestupcích neslyšíme.



Lidovky.cz: Přicházejí Kanaďané o práci?

Ano, sedm milionů Kanaďanů požádalo o podporu. Federální vláda ji dala téměř všem, zaměstnancům firem, živnostníkům. Hradí 75 % platů zaměstnanců zavřených podniků, a peníze dala dokonce i studentům. Zvýšila také přídavky na děti.



Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Lidé měli zpočátku trochu strach, ale vzhledem k tomu, že se situace zdá být pod kontrolou a téměř všichni mají nárok na nějaký druh podpory, žádné demonstrace jako v USA se nekonají a lidé jsou v klidu. Vídám spousty lidí na procházkách, což je tady jinak velmi neobvyklé. V Kanadě je k dnešku (1. května, pozn. red) nakaženo 52 tisíc lidí a tři tisíce lidí zemřelo (90 % starších než šedesát let, 80 % z nich v domovech důchodců a zařízeních pro dlouhodobě nemocné).



Lidovky.cz: Je v Kanadě dostatek ochranných pomůcek?

Vláda nenařídila roušky nosit, dodnes tvrdí, že je lepší si jen mýt ruce. Roušky se nedají nikde koupit, stejně tak jako je nedostatkové zboží dezinfekce a toaletní papír. Ve zdravotnictví je nedostatek ochranných pomůcek také velký problém. Zdravotníkům vláda nosit ochranné pomůcky samozřejmě doporučuje.



Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Kanadě a v Česku?

Myslím, že se situace nedá srovnat v tom smyslu, že Česko je jeden stát a Kanada má 13 samostatných provincií. Z toho důvodu bylo složitější se domluvit a zavést opatření. S uvolňováním je to teď stejné, každá provincie se bude rozhodovat sama kdy otevřít školy, obchody, atd.



Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Quebec je francouzská provincie, naše provinční vláda je progresivní, vede ji bývalý byznysmen François Legault, který je velmi oblíbený. Na rozdíl od federální vlády zavedla všechna opatření rychle, vyhlásila mimořádný stav a lidé vládě věří. Máme sice spolu s provincií Ontario nejvíc případů covidu, ale je to logické vzhledem k počtu obyvatel. Firma, ve které pracuji, normálně funguje, máme povolení jako „essential service“. Pro mě osobně se vlastně moc nezměnilo, chodím každý den do práce a užívám si prázdné dálnice. Moje děti mají školu po internetu a manžel také pracuje z domova.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví v Kanadě k ohrožení koronavirem?

Máme menšinovou liberální vládu v čele s Justinem Trudeauem. Během minulých šesti týdnů vláda rozdala obrovské množství peněz v různých formách podpor, aby uklidnila populaci a tím se samozřejměvelmi zadlužila. Chtěla dokonce prosadit speciální „covid-19 zákon“, který by ji umožnil neomezené rozhodování včetně zvyšování daní bez schválení parlamentem, ale návrh naštěstí neprošel. Opoziční strany trochu protestují, ale vzhledem ke komplikované situaci je v Kanadě relativní klid. Všichni mají společně strach z poklesu ekonomiky a recese.