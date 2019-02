Ski areál Klínovec. S Neklidem za jeden provaz

Klínovec v kostce: Vzdálenost z Prahy 1 hod 55 min



Celodenní skipas dospělí 790 Kč



Celodenní skipas děti (do 16 let) 630 Kč



Celodenní skipas senioři (nad 63 let) 710 Kč



Provozní doba lanovky 8:30 – 16:00



Webové stránky www.klinovec.cz



Parkování bezplatná parkoviště pod Dámskou sjezdovkou a u nástupu lanovky Prima Expres