PRAHA Už jsou to dva roky, co dva dvanáctiletí borci pod vedením MTB freeridera Gaspiho dokázali sjet ve čtyřech dnech tři aktivní sopky. Dnes už klukům rostou chlupy pod nosem, a tak si Gaspi jako coach a čuchometr na talenty vybral takřka o polovinu mladší divočáky: sedmiletá dvojčata Kubu a Péťu, kteří měli dostatek síly, odvahy a technické dovednosti pokořit rakouské kopce, a to rovnou ve dvou destinacích.

advertoriál

„Vzít s sebou do vysokých hor tak malé čumfrdlíky, je velké břemeno, ale věřil jsem jim, protože jsou už ve svých sedmi letech velmi zkušení a nebyl důvod o nich pochybovat,” říká Gaspi.

Jako první hostil nové hvězdy youngGUNS rakouský Saalbach. Před kluky stála výzva v podání BIG_5 Challenge, což je neobyčejná gravity bike túra v horách kolem obcí Saalbach Hinterglemm a Leogang. Aby ji kluci zvládli, bylo potřeba zabalit celému doprovodu dost energetických tyčinek. Kdo má děti tak ví, že potřebují motivaci. První traily na 24“ pevných kolech jen s 10centimetry zdvihu vidlice zvládali kluci tak bravurně, že jim museli uhýbat i vytunění bikový šampóni na kompletní DH výbavě, kteří jen nevěřícně kroutili hlavou.



VIDEO: Malí bikeři youngGUNS projeli střediska Saalbach a Petzen v Rakousku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To kluky nakopávalo k ještě větším lumpárnám. Nebyli k udržení a po pár pádech v prašných zatáčkách proběhla i nějaká ta slzička, ale kluci jsou gumoví a motivující Gaspi je nakonec zdárně dovedl k úspěšnému zakončení Big 5. Na hotelu to kluci šikovní oslavili fantou a Gaspi si konečně oddychl s půllitrem piva v ruce.

Další den byli kluci jako po nočním tahu na gumových medvídcích, a tak je ráno před snídaní čekala ledová koupel v ledovcovém potoce. Voda okolo šesti stupňů je hodně rychle probrala. Kluci do sebe nahrnuli snídani a s vidinou prvního lana na čerstvě otevřený Hackelberg Trail rychle zapomněli i na nějakou tu modřinu.

Kuba s Péťou nedočkavě vyhlíželi z kabiny lanovky začátek trailu, který byl zaříznutý do sněhové čepice, a těšili se na to, že bude ještě koulovačka. Tající sníh udělal na trailu docela slušnou nuttelu, a tak celá parta vypadala ,jak když proletěla odpadní rourou. Eufórie ze zábavného trailu ale byla tak silná, že se youngGUNS zas a zas hrnuli na lanovku. Po posledním laně, vyřízení a kompetním promočení celá parta naskákala do Vita, které už zevnitř připomínalo bahenní lázně, a rozjela se do další Rakouské destinace. Kluci za druhou zatáčkou zavřeli víka, a tak byl konečně na chvíli klid.

Ještě ten večer bikery přivítal korutanský Petzen s oceněním Nejlepší Flow Trailu na světě, které dostal od organizace od IMBA (International Mountain Bicycling Association). Ráno to bohužel vypadalo tak, že budeme celý den na hotelu koukat do telefonů a počítačů, protože z nebe padal déšť, déšť a zase déšť. Když Gaspi rozrazil dveře a zahlásil: „Jdeme do stěny, nejsme holčičky!”, kluci trochu protáhli obličeje, ale poslušně začali tahat nepromokavé věci z tašek. Do batonů na kolo bylo potřeba nabalit i náhradní vrstvy oblečení, protože nikdo nevěděl, jak bude nahoře. Za prudkého deště celá parta naskočila v deset ráno na kabinovou lanovku, která frčela do docela prudkého kopce, a v tom rána jak z děla a lano stojí. Hromy a blesky hodně silné bouřky těsně kolem lanovky, každému probíhalo hlavou, jestli se to vůbec rozjede, nebo tu zůstanem?

Po třiceti minutách se kolečka na stožárech začala konečně protáčet, a zas rána a stop. Tímto způsobem bikeři doskákali na vrchol a byli poslední, koho ten den lanovka vyvezla, protože jí vzápětí kvůli silné bouřce zavřeli. A co teď? Útočiště jim poskytla kaplička na vrcholu. Po hodině je to ale přestalo bavit, Petr s Kubou ty by ještě kapličku podpálili, a tak se rozhodli najít raději něco jiného. Knajpa by nebyla?

Kvůli husté mlze nebylo vidět na deset metrů, a tak to parta riskla a rozjela se směrem ke startu Flow Country Trailu, ale ejhle, cestou narazila na otevřenou hospodu, kde personál zřejmě vydýchával páteční horskou party. Bikeři hodili něco teplého za žebro a čekali, zda se počasí umoudří a vypustí je na trail, ale nikomu se ven moc nechtělo. Vedoucí restaurace to rozhodl za ně, když je s úsměvem cirkusového klauna zdvořile vyhodil. Vysvětlil jim, že lano nejede, další hosté už nepřijdou a oni, že jdou spát, s tím, že trail bude OK. Domluvil, ukázal směrem do mlhy a udělal si s nimi selfie na památku, asi kdyby je v té mlze už nenašli.

Zanedlouho se před nimi objevila brána Flow Country Trailu. Dvojčata youngGUNS drkotala zubama, a tak se na nic nečekalo a vyrazilo se směrem dolů. Bylo to neuvěřitelné, jak je flow country trail postaven, protože nikde nebyla jediná louže, která by kluky zastavila, a výrazně světlá barva trailu byla suprově viditelná i pro malý čumfrdlíky, kteří se zase rozjeli a letěli strašnou kudlu. Bouřka pomalu ustávala, jen blesk sem tam práskl do nějakého stromu nedaleko, ale kluky už to ani nevzrušovalo. Soustředili se na Gaspiho coaching a cenné rady, jak mají vyjíždět klopénky, a postupně zrychlovali natolik, že jeden předjížděl druhého a Gaspi už je nestíhal brzdit. Flow Country trail je prostě boží i za mokra a v případě českých bikerů i za silné bouřky.

Kompletně promočení a s bílou vápencovou přikrývkou na všech věcech naskákali do Vita a aby nebylo vody málo, vydali se ohřát do jednoho z nejteplejších alpských jezer Klopeiner See, jehož teplota dosahuje až úctihodných 29°C. V restauraci vám připraví místní rybu jako gastronomický zážitek, bohužel se dvěma sedmiletými divočáky je těžké si něco vychutnat… prostě binčus jak v cirkuse.

Další den se počasí umoudřilo a déšť pomalu slábl, a na řadu přišla otázka, zda youngGuns táhnout zas do stěny na dlouhý trail. Dvěma prckům se ale zážitek předešlého dne natolik líbil, že bylo hned rozhodnuto. Šlo se na Flow Country Trail a to hned několikrát! To je prostě Petzen.

A co řekly nastávající hvězdy youngGUNS na Rakousko?

Petr: „Nejvíc se mi líbilo projíždění závějí sněhu v Saalbachu a koupání v ledové řece. V Petzenu mají suprové klopenky a hopiny. Jo a jelo to rychle dolůůůů!“

Jakub: „Mně se nejvíc líbil průjezd sněhem a skoky na trailech v Hinterglemmu, tam to lítalo vysoko. Jo, a hlavně bydlení v hotelu. Petzen je pro mě moc jednoduchý.“