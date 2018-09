Město plné fotek. Festival návštěvníkům ukázal Afriku ze všech stran

PRAHA Mezi stromy v parku, na hladině jezírka i na fasádách domů. Do městečka Baden kousek od Vídně se přesunul největší evropský festival fotografie, kde snímky ukazují Afriku ze všech stran. Tento víkend festival končí a tak máte poslední šanci si snímky prohlédnout.

Průhledem mezi stromy jsem zahlédl mohutného lva na pozadí města Nairobi. Chvilku jsem přemýšlel, jestli mě neklame zrak, ale opravdu tam byl. Ještě dalších pár vteřin mi trvalo, než jsem si v hlavě srovnal, že skutečně nejsem v Africe, nýbrž v rakouském městečku Baden u Vídně, které až do 30. září hostí největší fotografický festival v Evropě, nazvaný La Gacilly.

Lev na mne shlížel z fasády kavárny Ullman v ulici Pelzgasse z fotografie o rozměrech snad čtyři krát šest metrů. Stačilo přitom jen otočit hlavu doprava a další domovní štít byl osazen podobně velkým snímkem s žirafou v buši, na pozadí rovněž s keňskou metropolí. Právě prolínání obřího města a přírody plné divokých zvířat je téma, které fotograf a autor snímků Paras Chandaria sleduje. Jde o jeden z problémů, jež současná Afrika řeší – exploze civilizace, která stále ubírá životní prostředí divokým zvířatům; tamní příroda, její krása a proti tomu znásilňování krajiny, její devastace; obyvatelé Afriky, jejich životy, radosti, ale i válečné konflikty. Všechna tato témata mapují snímky více než tří desítek světových fotografů na fotografickém festivalu La Gacilly Baden s podtitulem I Love Africa, který se zaměřuje na vztah mezi člověkem a zvířetem na africkém kontinentu. Festival La Gacilly Baden je zdarma a všechny fotografie můžete v rakouském městečku Baden bei Wien obdivovat až do konce září.



Mezi vystavovanými autory najdete největší fotografické hvězdy světa. Je tu Brent Stirton, devítinásobný nositel ocenění World Press Photo a fotograf spolupracující s magazínem National Geographic na tématech, jako je záchrana horských goril nebo boj s pytláky, kteří střílejí slony kvůli klům a nosorožce kvůli rohům. Stirton však dokumentuje také řadu dalších oblastí, mimo jiné domorodé kmeny, jejich tradice a bohužel také válečné konflikty. V Badenu představuje právě onu „zvířecí“ sérii s gorilami a nosorožci, za jejichž snímky získal cenu World Press Photo v roce 2017. Své místo tu má i další držitel stejného ocenění – nigerijský fotograf Akintunde Akinleye, který prestižní cenu získal za snímek muže omývajícího si tvář v troskách hořícího domu. I jeho práce se věnuje nanejvýš ožehavým tématům: ilegálním rafineriím v deltě řeky Niger či dětem pracujícím v nelidských podmínkách ve zlatých dolech.



S originálním pojetím fotografie přichází na svých snímcích Fatoumata Diabaté, jejíž fotografie zachycují běžné lidi v pouličním improvizovaném ateliéru. Se svým pouličním fotostudiem Le Studio Photo de la Rue přijede v průběhu festivalu několikrát i do Badenu a vy se můžete touto mladou progresivní fotografkou nechat zvěčnit v šatech afrických žen či mužů, doplněných o další tradiční africké propriety. Nutno však konstatovat, že africká móda na běloších zdaleka nevypadá tak dobře. Podobné téma, avšak zcela jiné fotografie ukazuje série snímků African Photo Studio senegalského fotografa Mamy Casseta, jenž se zaměřuje na ztvárnění žen s impozantními účesy či na detaily dětské tváře. Eye of Bamako čili oko malijského hlavního města Bamaka, tak se přezdívalo dalšímu fotografovi, jehož fotky jsou zastoupeny v badenské venkovní fotogalerii, Malickovi Sidibému. Jeho snímek o ploše téměř dvou set metrů čtverečních je v expozici s přehledem největší. Je to černobílá fotografie tančícího páru, která je skrytá na štítu domu v jednom z badenských dvorků.



Velmi barevná a extravagantní je série snímků Baudouina Mouandy, který v hlavním městě Republiky Kongo Brazzaville fotí příslušníky skupiny Kings of Sape, což je africké módní hnutí odrážející lásku kontinentu k okázalému oblečení, jehož název vychází z francouzského slovesa „se saper“ čili „obléknout se a jít ven“. Do módy přišlo hnutí poté, co francouzští kolonisté začali platit své africké dělníky oblečením z druhé ruky.



Nelze nezmínit velmi originální jezerní galerii fotografií Brita Tima Flacha, jenž se na svých snímcích ze série More Than Human snaží zachytit lidskost ve tvářích zvířat. Jsou to takové zvířecí portréty, které sice vypadají jako spontánní a nevědomá reakce zvířete, ale ve skutečnosti jsou za výrazem portrétovaného hodiny pozorování jeho chování v různých situacích, náladách, teplotách či světelných podmínkách. Některá zvířata se například s hudbou cítila lépe, jiná vyděšeně. Snímky, pečlivě upravené a oříznuté, vypadají velmi intimně. Autoři výstavy je umístili na hladinu jezírka v Doblhofparku v centru města. Neobvyklé portréty lze sledovat nejen z lavičky na břehu, ale můžete se mezi ně na hladinu jezírka vydat na lodičce, kterou nabízí zdejší půjčovna.



Festival La Gacilly vznikl v roce 2003 z iniciativy Jacquesa Rochera, syna zakladatele významné francouzské kosmetické značky a předsedy stejnojmenné nadace. Jeho cílem je přimět veřejnost k přemýšlení o budoucnosti naší planety. Fotografie vystavovaných autorů mají burcovat, vyzývat nás, abychom začali přemýšlet o křehkosti světa, ve kterém žijeme. Ukazuje přírodu důstojnou, pyšnou a fotogenickou, ať už jsou to stoleté lesy, nádherné hory, obří oceány. A festival má skutečně velký zásah. Každoročně jej v malém městečku La Gacilly ve francouzské Bretani navštívilo na 400 tisíc návštěvníků. Rakouský Baden je teprve druhý místem, kam se výstava, jež v předešlých letech sídlila v La Gacilly, přesune na následujících pět let.

Co ještě v Badenu podniknout?

Rakouský Baden nedaleko Vídně je především lázeňské městečko, ale k výletům láká takřka po celý rok. Lázně nejsou vyhrazeny pouze nemocným a je jich tu požehnaně – lázně Standbad s venkovním bazénem mají dokonce evokovat Středozemní moře, a tak jsou obklopeny krásnými plážemi.



Na jaře Baden bei Wien navštěvují také milovníci růží, protože zdejší zámecká zahrada se pyšní úžasným rozáriem. Na podzim město zase vyhledávají milovníci vína, neboť leží uprostřed krásné vinařské oblasti.

Jak se tam dostat? Pokud se rozhodnete do Badenu vydat, máte skvělou příležitost užít si výlet se vším všudy. V Badenu je železniční stanice, kam se s jedním přestupem dostanete v pohodě z Brna i z Prahy. Navíc při zakoupení takzvané včasné jízdenky u Českých drah bude cena v řádech stokorun. Z Prahy bude cesta trvat něco přes 4 hodiny, z Brna se k největší outdoorové výstavě fotografií v Evropě dostanete už po dvou a půl hodinách.