Na Tchaj-wanu si lidé dobrou chuť nepřejí. Po pár týdnech ale začali přát ‚dobrouc huť‘, říká Češka

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce utkvělo v paměti?

Na Tchaj-wan jsem se přestěhovala, protože jsem se rozhodla vystudovat jeden semestr ze svého studia na NEWTON College mimo Česko – na Yuan Ze University, takže většina mých prvních vzpomínek se pojí právě s univerzitou. Obrovský kampus, bydlení na koleji a všude studenti z nejrůznějších koutů světa - úplně jiný svět. Tato cesta byla pro mě první cestou do Asie obecně a také jsem poprvé letěla, takže jsem zažila i takový „kulturní šok“. I když o něm mohu mluvit vlastně jen pozitivně. Přátelští, nápomocní lidé, skvělé jídlo, krásná příroda, lepší ceny – srdce Asie se vším všudy jsem jsi užívala hned od začátku.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Samozřejmě, kultura v Česku a na Tchaj-wanu je jiná, rozdíl jsem viděla hlavně v lidech a v jejich chápaní světa, způsobu uvažování, chování – nechtěla bych hodnotit, co je lepší, nebo horší - to ani nejde -, ale rozhodně jsem ráda za příležitost žít v jiném kulturním prostředí. Co se týče zvyků, nejvíc mě udivil rozdíl v různém pojetí mše svaté – jsem křesťanka, takže jsem se v neděli chtěla účastnit bohoslužby, avšak na rozdíl od našeho pokojného, slavnostního prožívaní mě čekal šok v podobě tancování a zpívaní bosky v kruhu. Potom následovalo pohoštění pro všechny zúčastněné. Připadala jsem jsi jako v americkém filmu a určitě bych toto od stydlivě a klidně působícího národa nečekala. Také se v mandarínské čínštině, rovněž jako v angličtině, běžně nepoužívá fráze „dobrou chuť“, na kterou jsme zvyklí my. Milým překvapením bylo, když moji nejbližší kamarádi, s kterými jsme denně obědvala, po pár týdnech „dobrouc huť“ začali přát.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybělo?

Jako vegetariánka si většinu bílkovin z masa nahrazuji mléčnými výrobky, a proto mi na Tchaj-wanu rozhodně chyběly kvalitní sýry, jogurty a mléko v rozumné cenové relaci. Samozřejmě, maminčině kuchyni se nic nevyrovná, ale vzhledem k tomu, že jsem věděla, že můj život v zahraničí, je aspoň prozatím limitovaný, v mysli jsem si nastavila, že mi nechybí nic, a naopak jsem si moc užívala asijskou kuchyni – a zamilovala se do sushi!

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které jste slýchávala, když jste řekla, že jste z Česka?

Když jsem řekla, že bydlím v Praze, hodně lidí ji znalo jako atraktivní turistickou lokalitu, krásné historické město. Zábavnější historky jsou spíš o místě mého narození, Slovensku, které hodně lidí zaměňovalo se Slovinskem, nebo naopak, jiným to asociovalo Československo. Na druhou stranu, není se co divit – hodně mých kamarádů se mě doteď ptá na můj pobyt v „Thajsku“. A abych jenom nekřivdila, jednou jsem mluvila se starším pánem, který hned spojil Slovensko a tenis, a konkrétně jmenoval Dominiku Cibulkovů.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politická situace Tchaj-wanu je, jaká je, ale naštěstí po dobu, co jsem tam bydlela, mě to v žití nijak výrazně negativně neovlivňovalo. Myslím, že výrazné rozdíly ve vnímaní politiky napříč krajinami nebo kulturami nevidím – vždy se najdou lidí, kteří se nezajímají a jsou lhostejní, a naopak ti, kteří politiku aktivně sledují, nebo dokonce chtějí i ovlivnit. Určitě mi však pobyt v téhle krajině kromě jiného pomohl si více vážit toho, jaké to u nás je, i když to není ideální.