Na Zanzibaru mě překvapil netruchlivý vztah ke smrti a magie, říká Čech

Lukáš Šinogl žije a podniká na Zanzibaru již několik let. Pracuje jako ředitel v Tulia Zanzibar Unique Beach Resort. Za tu dobu mu nejvíce chyběl obyčejný rohlík. „Díky práci trávím značnou část roku na cestách. Člověk si díky cestování má možnost udělat obrázek o světě a vyhodnotit si kvalitu života. A za mě je Česko to nejlepší místo pro život po všech stránkách. Máme být na co hrdí a měli bychom si toho vážit,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce ulpělo v paměti?

Nejvíce si pamatuji na úsměvy a pohodu místních lidí. Kontrast vůči západnímu světu je enormní. Ta atmosféra člověka ihned pohltí a uvolní. Všude krásná příroda, pláže a slunce. Je to velmi příjemné prostředí na život i na práci. Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě". Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazil? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Na cizince jsou zde zvyklí, takže naše zvyky již tolik pozdvižení nepůsobí. Řekl bych právě naopak, že místní kultura a místní zvyky jsou daleko více exotické pro nás a často se nad nimi pozastavujeme s úžasem. Ať už je to tradiční spirituální náboženství založené na víře v bílou a černou magií, místní přírodní léčitelství nebo třeba netruchlivý vztah ke smrti. Lidovky.cz: Chcete se do Česka ještě někdy vrátit?

Určitě ano. Díky práci trávím značnou část roku na cestách. Člověk si díky cestování má možnost udělat obrázek o světě a vyhodnotit si kvalitu života. A za mě je Česko to nejlepší místo pro život po všech stránkách. Máme být na co hrdí a měli bychom si toho vážit. Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybí? Uvařil jste přátelům v zahraničí nějaké české jídlo? Jak jim chutnalo?

Všechno české jídlo si zvládneme uvařit i z místních surovin, takže jej pro přátele občas připravujeme a moc jim chutná. Ale takový obyčejný rohlík, to tady nejde ničím nahradit a je to něco, na co se vždycky těšíme domů. Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti ještě nemám, ale moji kolegové ano a Česky se doma učí. Je skvělé vidět malé dítě, které umí česky z domova, anglicky ze školky a svahilsky od kamarádů. Samozřejmě to občas způsobí i vtipnou situaci, kdy nechtěně vznikne věta složená ze všech tří jazyků. Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Nejčastěji je to fotbal. Pavel Nedvěd, Petr Čech. Kopaná je tady společensko-sportovní událost číslo jedna. Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Politiku po očku sledujeme, jelikož zásadně ovlivňuje naše podnikání. Politika jako taková je stejná asi všude. Nicméně vnímáme rozdíl v rychlosti rozhodování a uplatňování věcí do praxe. Ta rychlost je skutečně překvapivá a náhlá změna nás občas zaskočí. Například zákon přikazující zdvojnásobení minimální mzdy byl účinný již následující den po jeho přijetí což většinu podnikatelských subjektů značně zaskočilo nepřipravené. Naopak velmi pozitivní je, že vláda často aktivně přizve podnikatelskou sféru k jednání a zajímá se o názor a podněty z venku. Zejména v oblasti turismu vnímáme, že vláda naslouchá a priority rozvoje se nastavují společně.