NOMÁDI: Po patnácti letech jsem přišla o práci. Prodali jsme auto a cestujeme Jižní Amerikou

Bylo to znamení osudu. Po patnácti letech práce v malém gastronomickém podniku mi můj šéf oznámil, že odchází do důchodu a vše prodává. V prvním momentu přišel šok, ale pak úleva. Jsem volná a můžu si uskutečnit svůj „Panamerican“ sen. Ne že by mě někdo násilím držel, jen je někdy těžké se dostat ze zajetých kolejí.

Do zahraničí jsem odešla po dvacítce. Měla jsem štěstí. Potkala jsem manžela, Itala. Žili jsme v pěkném bytě v turistickém městečku v Alpách. Měli jsme krásný výhled na zasněžené vrcholky hor. Oba jsme pracovali v gastronomii. To znamená minimálně šest dní práce v týdnu, v hlavní sezóně i bez volna, víkendy a svátky, Vánoce… Být nemocný? Na to nebyl čas. Volný den jsme trávili v horách. Někdy odpočinkem, někdy treky, sportem.



Přesvědčit mého muže, že procestujeme Ameriku, nebylo vůbec těžké. Jsme naladěni na stejnou vlnu, milujeme cestování a každý rok jsme trávili tři měsíce na cestách. Jen pro jeho maminku to byla pořádná rána. O Italech se všeobecně ví, že mají velmi silná rodinná pouta. Tady se projevila.



Prvním krokem bylo vybrat správné vozidlo. Nechtěli jsme hledat až na místě a ztrácet zbytečně čas. Díky internetu je možné vše vyřídit z domova. Ve výběru jsme se předem neomezovali, ve hře byla dodávka, džíp, camper, prostě cokoliv, v čem se můžeš pohodlně postavit. Pohon 4x4 je nutností, to jsme věděli díky předchozím zkušenostem se stavem silnic v Jižní Americe. Nechtěli jsme vůz starší než 10 let, abychom nemuseli víc času trávit v autodílně než na cestě. Dlouhé hledání na Panamerican forum, Overlander buy & sell a Mercado libre nás dovedlo k naší vysněné Toyotě Hilux. Pak už to bylo jen o troše štěstí a důvěře.

Úspora díky nepokojům

Přílet do Santiaga de Chile jsme naplánovali na listopad. Předtím jsme prodali auto a zbavili se všech zbytečností, na které se už roky prášilo. Do bytu jsem si nastěhovala kamaráda.

Kvůli velkým nepokojům a protestům proti vládě jsme při koupi auta ušetřili více než 800 euro (cca 20 000 korun - pozn. red.), místní měna rychle ztrácela na hodnotě a kurz byl pro nás mnohem výhodnější. Samotná koupě se obešla bez jakýchkoliv komplikací a vše se zvládlo během jediného dne. Nejdřív se můj muž musel zaregistrovat na chilském finančním úřadě, aby získal provizorní RUT - identifikační číslo odpovídající našemu rodnému. K tomu potřeboval takzvaného sponzora, člověka, který se za něj zaručí a poskytne mu i adresu v Chile. Majitel auta musel doložit, že na toyotě neváznou žádné závazky, pokuty či leasing. Pak už stačí zajít k notáři, který vystaví kupní smlouvu, podepsat a auto je vaše.

Po Chile a Argentině cestujeme už víc než čtyři měsíce. Je to už naše třetí návštěva v regionu a tenhle styl života se nám dostal pod kůži. Někdy to není zrovna komfortní a chce to pravidla soužití. Žijeme teď v prostoru ne větším než je naše koupelna. Ale jsme volní, můžeme si každý den užívat západy slunce na jiné pláži, pozorovat u snídaně delfíny a hlavně mít čas pro sebe a naši psí spolucestovatelku.

Naučili jsme se spoustu věcí: hlavní je nikam nespěchat a příliš neplánovat. Jsme v zemi “Latinos”, stres tu moc neřeší. Jakákoliv oprava auta se může ze slibovaných tří dnů prodloužit i o týden. Snažíme se nerozčilovat, protože tím zkazíme den jen sobě. A hlavně: žádným způsobem to neovlivní rychlost nebo výkon člověka, od kterého něco potřebujete.

Uvědomujeme si, jak málo potřebujeme k životu. Postel, střechu nad hlavou, něco k jídlu a hlavně vodu. Líbí se mi, že můžeme jen tak zastavit u cesty a stoupnout si do fronty na vodu z lesního pramene. Natrhat si ostružiny či volně rostoucí rukolu na salát. Koupit jahody na rodinné farmě a jít si vybrat hlávkový salát a bylinky do skleníku. Snažíme se oprostit od materiálních věcí a načerpat zážitky, protože ty nám nikdo nevezme. A sprcha každý den taky není naší prioritou.

Večeřet za světla? Něco jako hřích

Patagonie je nádherná. Představte si ledovce a lesy, k tomu jezera a řeky s neuvěřitelnou barvou. Vidět tučňáky v jejich přirozeném prostředí se s návštěvou ZOO opravdu nedá srovnat. Vesničky, kde se zastavil čas a kde najdete ty nejmilejší lidi. Bez problému vás pozvou na šálek Yerba Mate stylem, že nedokážete odmítnout. Směrem na sever stoupají teploty. Odpolední siesta znamená, že se všichni někam vytratí.

A pak se pomaličku začíná vracet život do ulic, všude se linou různé vůně a hlavně zní hudba. Improvizovaní učitelé salsy na náměstí, které se najednou promění v taneční sál, posilovnu, hřiště i psí park. Všichni se usmívají a připadá mi, že nikdo nikam nespěchá. Ale to je teprve podvečer. Po čtyřech dnech strávených u rodiny mého muže v Argentině jsme pochopili, že večeřet za denního světla je zde považováno skoro za hřích.

Všichni tu milují grilování a pobývají rádi venku. Někdy si i myslím, že grilování je jejich národní sport. Parilly (ohniště s grilem) najdete prakticky všude: na benzínkách, v parcích, u řek. To se bez hlasité hudby reggaetonu, piva a vína neobejde. Když najdete super místo u řeky a myslíte, že strávíte poklidnou noc v přírodě, jste na omylu. Místní a jejich párty jsou slyšet na pořádnou vzdálenost. Kdo sakra vymyslel ty obrovské přenosné reproduktory?!?

Naše cesta by měla pokračovat do Uruguaye a Brazílie, možná navštívíme Paraguay, určitě Bolívii, Peru a Kolumbii. Zakončit ji na Aljašce by byl náš Druhý sen, ale teď si plníme sen číslo Jedna.