NOMÁDI: Skotskem v dodávce. Chybí vám výhled na moře? Dojeďte za ním

Stejně jako každý rok jsme měli, i v srpnu 2018 vyhraněných 14 dní dovolené na naší dobrodružnou cestu obytnou dodávkou, tentokrát padla volba na Skotsko. Velká Británie nám učarovala a již jsme ji projeli, ale na úplný sever nám nikdy nezbyl čas, tak jsme se rozhodli, že je třeba to napravit!

Dovolená v „bydlíku“ je pro nás již tradicí a každý rok se na ní moc těšíme, není to vyloženě náš životní styl, ale je to úžasný způsob jak zmizet z pracovního rytmu, od lidí a hlavně být spolu. Jezdíme spolu s manželkou a synem, letos poprvé s námi jela i naše fenka Parson teriéra Mia. Zhruba měsíc dopředu jsme si stanovili pevný termín odjezdu, sepsali seznam míst, která bychom chtěli navštívit a začali pomalu balit. Velkému plánování a chystání se vyhýbáme, cesta by pak ztratila to kouzlo, které právě cestování obytnou dodávkou v sobě skrývá. Stanovíme si vždy jen jeden pevný cíl kam až chceme dojet a necháme se překvapit co nám cesta připraví.



Ještě pár užitečných rad na cestu: Na cestu trajektem si připravte cca 150 liber na jednu cestu



Silniční a Dálniční poplatky se ve Skotsku ani v Anglii neplatí



Litr nafty vyjde v průměru na 36Kč



Vždy mějte doplněné palivo, jídlo a pití – mnohdy neuvidíte čerpací stanici i dva dny.



Pokud cestujete s domácím mazlíčkem dejte si pozor, aby měl potřebná očkování a mezinárodní průkaz.



Cestu do Skotska jsme zvolili podél východního pobřeží Anglie, máme zde svá oblíbená místa na která jsme se chtěli vrátit, ale zároveň jsme chtěli objevit i nějaká nová. Do Anglie jezdíme nejraději trajektem, který je dobré si rezervovat zhruba 2 týdny předem, s obytnou dodávkou se tím dá ušetřit dobrých 40 liber, které určitě dokážeme utratit líp, třeba za vynikající Fish and chips, které si podél pobřeží můžete dát na každém rohu a věřte, že lepší nikde jinde nenajdete.



Bránou do Skotska je město Edinburgh, do kterého jsme dorazili po dvou dnech. Jelikož se jedná o město, které má co nabídnout, určitě se vyplatí si na jeho návštěvu udělat celý jeden den. My ale před velkoměsty a civilizací na našich cestách utíkáme, tak jsme se omezili jen na staré centrum města a spěchali jsme zase pryč do přírody, bohužel u auta nás čekalo nemilé překvapení, téměř všude v Edinburghu jsou parkovací zóny pro residenty, které jako turista jen stěží můžete rozeznat, nás tento omyl stál 40 liber pokuty, ještě že jsme je ušetřili na trajektu! Pokud se sem tedy také chystáte autem, zaparkujte na některém z parkovišť na okraji města a do centra se dopravte hromadnou dopravou.

Další zastávkou pro nás bylo město Inverness, do kterého se z Edinburgu dostanete po silnici A9 skrz Cairngorms National Park. Právě zde nám Skotsko začalo ukazovat své přírodní krásy o kterých jsme snili. Zde je potřeba mít nabitý fotoaparát a vybalit teplé oblečení, protože právě zde při našem výletě začalo typické sychravé a chladné počasí, které se nás drželo po celý zbytek cesty.

Pokud se chystáte až na sever Skotska jako my, tak Inverness je poslední místo kde můžete bez problémů cokoliv nakoupit a doplnit si zásoby, které by se Vám mohli později hodit. Jasnou volbou na nocleh v okolí Inverness je jezero Lochness, které leží nedaleko. Kdo by nechtěl vidět Lochnesskou příšeru? Bohužel je jezero Lochness ohromnou turistickou atrakcí a tak je téměř nemožné na jeho břehu najít místo pro freecamping, neboli spaní ,,na divoko“ jak my říkáme. Kempy jsou také velmi vytížené, takže pokud se sem budeme někdy vracet, určitě si ho rezervujeme v předstihu. Nicméně měli jsme štěstí a místo v jednom hezkém campu jsme našli. Po rozednění jsme jezero Lochness objeli celé dokola a prozkoumali ze všech stran, což doporučujeme každému, je to nádherné místo opředeno velkým tajemstvím.

Skotsko a jeho kulturu a krajinu jsme se rozhodli poznat jízdou po legendární North Coast 500, která začíná i končí právě ve měste Inverness, celá trasa měří 500 mil (830km) a dala nám ochutnat ze všeho co Skotsko nabízí, malé soukromé palírny téměř v každé větší vesnici, úžasné přírodní scenérie a zrzaví zamračení Skoti žijící v malých roubenkách na úplné samotě. Pokud se po ní však chcete vydat, mějte doplněné zásoby paliva, jídla a pití, vzdálenosti nejsou sice veliké, ale počítejte s průměrnou rychlostí okolo 25 km/h a vzhledem k řídké osídlenosti byste zde kupříkladu technický problém na autě mohli řešit i několik dní. Zhruba v polovině trasy se nachází městečko John O‘ Groats – nejsevernější místo Skotska, kde je nádherný kemp přímo na pobřeží s výhledem na oceán, místní informační tabule hlásila, že odsud můžete i pozorovat velryby, my jsme to štěstí neměli. V druhé polovině North Coast 500 se dostanete na západní pobřeží Skotska, cestou uvidíte nekonečné pastviny ovcí a skotu, krásné písečné pláže ideální pro rodinný picnic a mnoho dalších úžasných míst. Nutno dodat, že celou cestu vám dává Skotsko najevo svojí nelehkou historii, na každém rohu můžete vidět zříceniny kamenných hradů a opevnění, ale i skromných příbytků a hranic pozemků místních rolníku, kteří zde kdysi svedli tvrdý boj o svoji zemi.

Cestu zpět jsme zvolili po západním pobřeží a rozhodli se navštívit profláknutá místa z našich oblíbených filmů, kterých se ve zdejší krajině točilo mnoho. Z přiložených fotografií můžete hádat po stopách jakých hrdinů jsme se vypravili.

Ale dost už vyprávění, Skotsko se nedá popsat – to se musí zažít. Na své si zde přijde každý a pokud jeho návštěvu plánujete, neodkládejte ji dlouho. Pro cestování obytnou dodávkou je to země jako stvořená, všude nás vítali s úsměvem, kvalita cest a silnic je perfektní, gastronomické zážitky nepopsatelné a všechny kempy, které jsme navštívili byly na špičkové úrovni a nikdy nás nocleh nestál více než 20 liber a pokud jste vyznavači freecampingu, můžete si zastavit téměř všude, kde to není výslovně zakázáno – a to prosím respektujte, na svých cestách nejenže reprezentujeme naší zemi, ale především komunitu nás nomádů, tak si nedělejme zbytečně ostudu!