Pár týdnů se nedal v Austrálii sehnat toaletní papír, teď se vše vrací do normálu, říká Češka

Gold Coast Monika Brychová žije v Austrálii na pobřeží Gold Coast. „Opatření zde nebyla tak striktní jako například v Česku, ale město bylo prázdné, protože bylo vše zavřené, teď již pociťuju lepší náladu mezi lidmi,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Austrálii vypadá a jaká opatření zde platí?

Bydlím v Gold Coastu a tady jsou trochu jiná opatření než například v Sydney. Nicméně u nás jsou zavřené restaurace, kavárny, pláže jsou otevřené jen pro ty, co jdou surfovat nebo sportovat, ale tenhle víkend se mají konečně už otevírat restaurace, kavárny a taky pláže na slunění a plavání, ale stejně tady začíná podzim, takže na to si jít lehnout už není moc počasí.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Já si myslím, že ano. Tady nebyla opatření tak striktní jako například v Česku, třeba zůstat doma bylo jen doporučené, ale stejně většina lidí nikam nechodila. Město bylo prázdné, protože všechno bylo zavřené a do obchodu s potravinami mohl jen určitý počet osob.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Gold Coast je sezonní město, takže když pominu tuhle situaci, tak je v tomto ročním období město stejně relativně prázdné, tím pádem je tu mnohem méně práce než v sezoně. Mluvím tedy především o práci například v pohostinství. Tady je celkem normální mít příležitostné práce, což znamená, že se do práce chodí podle toho, jak je potřeba. Není zde běžné mít práci na smlouvu jako v Česku, takže většina lidí okolo mě o práci přišla.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Lidé, co zde zůstali, tak bojují a věří v lepší zítřky, takže okolo mě je už nálada celkem pozitivní.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Hranice mezi státy jsou pořád zavřené, takže cestovní ruch je na nule.

Lidovky.cz: Je v Austrálii dostatek ochranných pomůcek? Používají je lidé?

Co jsem tak zaznamenala z obchodu, tak nedostatkovým zbožím byl především toaletní papír. A taky dezinfekční potřeby, ale to trvalo jen pár týdnů. Například roušky tady nebyly povinné.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Austrálii a v Česku?

Myslím, že v Česku bylo opatření mnohem striktnější a hlavně rychlejší. Mám pocit, že tady v Austrálii se to začalo řešit zhruba tři týdny po Česku, ale na druhou stranu tady nebylo a není tolik nakažených lidí v porovnání rozlohy a počtu obyvatel oproti Česku.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Je mi líto, že většina lidí, co jsem znala, odjela pryč. Taky práce je málo, ale jinak se snažím být pozitivní. Mám víc času na to chodit surfovat a co si budeme povídat, to hezké počasí má velký vliv na náladu. Navíc jak jsem už říkala, tak se všechno otevírá, takže věřím, že práce bude víc a všechno bude ještě veselejší.

Lidovky.cz: Sledujete místní politiku? Jak se staví obyvatelé Austrálie k ohrožení koronavirem?

Popravdě je to možná hanba, ale moc ne. Sledovala jsem situaci hlavně v Česku, protože tam mám rodinu a bylo mi líto, že jsem tak daleko od domova. Tady jsem sledovala pouze to, co můžeme a co ne, ale abych sledovala počet nakažených lidí každý den, tak to rozhodně ne.