Pevně věřím, že tahle krize neskolí Španělsko na kolena, ale je jasné, že nastanou zlé časy, říká Češka

Martina Balcárková se narodila v Brně, žije a pracuje již 20 let ve Španělsku, respektive v Katalánsku. „Situace se mění každý den. Omezuje se noční život zavíráním barů a diskoték, většina nových ohnisek pochází pravě ze shromažďování se lidí a nedodržování základních opatření, jako je nošení roušky nebo dodržování minimální vzdálenosti,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní ve Španělsku vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Ve Španělsku se momentálně situace ohledně koronaviru opět komplikuje. Objevují se nová ohniska nákazy a každý den se objevují nové případy nakažených a oběti. Od ukončení stavu nouze uplynul právě měsíc a opět se muselo sáhnout ke zpřísnění opatření, o kterých rozhodují regionální vlády, nikoliv vláda centrální. Například v Katalánsku je již 2 týdny povinná rouška úplně všude a to i venku při možnosti dodržování dvoumetrových rozestupů. Také se omezuje noční život zavíráním barů a diskoték, většina nových ohnisek pochází pravě ze shromažďování se lidí a nedodržování základních opatření, jako je nošení roušky nebo dodržování minimální vzdálenosti. V regionu LLeida, kde se ve Španělsku objevila první ohniska po nouzovém stavu, problémem byly zemědělské podniky, kde se virus začal šířit mezi sběrači úrody. Situace se mění každým dnem, nemáme absolutně žádnou jistotu, že se opět nesáhne ke striktním opatřením, jako je restrikce volného pohybu.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Většina obyvatel opatření nařízené vládou dodržuje, protože průběh pandemie byl opravdu hrozivý. Počet infikovaných a mrtvých během nouzového stavu každý den stoupal do děsivých čísel. V přeplněných nemocnicích museli zdravotníci podle věku a patologie člověka vybrat ty silnější. Ti, kteří měli větší nárok na přežití. Situace, kterou si v naší kultuře a moderním světě jen stěží dokážeme představit. Nejvyšší cenu zaplatily pečovatelské domy, kde v mnoha případech byli klienti vydáni na pospas osudu. Momentálně polevuje v dodržování nařízení mladší část obyvatelstva. Je těžké ve sluncem zalitém Španělsku, s teplotami okolo 40 stupňů, lidem zvyklým na družný život nařídit, že mají nosit roušky a dodržovat sociální odstup, ale je to asi jediná možnost, jak omezit ohniska nákazy a přežívat danou situaci.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Španělé jsou optimističtí a veselí lidé, z většiny situací dokážou vyjít s humorem. Ale teď je viditelná únava, po několika měsících restrikcí, vládních chyb a propadu ekonomiky se Španělsko nachází opravdu v zapeklité situaci. Myslím, že nejhorší bude návrat do podzimní reality, kdy začneme pociťovat ekonomickou krizi, velkou nezaměstnanost a velmi nejasnou budoucnost. Španělé mají obdivuhodnou vlastnost, jsou solidární. Když je nejhůř, dokážou se semknout a pomáhat si, být k sobě ohleduplní. V nouzovém stavu byly večerní potlesky o osmé z balkonu a teras až dojemnou záležitostí. Pevně věřím a doufám, že tahle krize neskolí Španělsko na kolena, ale je jasné, že nastanou zlé a komplikované časy.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem? Jsou otevřeny hranice? Kam se smí cestovat?

Španělsko jakožto turistická velmoc, která čerpá z cestovního ruchu většinu zisku, je koronavirovou krizí velmi zasaženo. I když se konec nouzového stavu trochu uspěchal právě pro záchranu cestovního ruchu, nemá to s normální sezonou nic společného. Spousta hotelů a restaurací zůstala zavřená pro neschopnost pokrytí základních výdajů. Každým dnem se situace otevřených hranic mění. Momentálně Francie, Německo, Belgie, Norsko a Holandsko nedoporučují svým obyvatelům cestovat na dovolenou do Španělska. Velká Británie nařídila 14denní karanténu pro všechny příchozí ze Španělska, což definitivně „zabilo“ naději na alespoň minimální příjem z cestovního ruchu, jelikož turisté ze Spojeného Království představují pro Španělsko jeden z hlavních příjmů.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

V nouzovém stavu, který byl jedním z nejpřísnějších v Evropě, kdy jsme byli doslova a do písmene uvězněni doma dva měsíce bez možnosti překročit práh. Do zaměstnání mohly jen osoby pracující v sektoru základních služeb, vybavení příslušným potvrzením od zaměstnavatele, pro případ kontroly policií, nákup potravin byl povolen pouze pro jednotlivce, na vyvenčení psa byla nařízena maximální vzdálenost 150 metrů od bydliště. Kromě toho, že jsem nemohla do Česka za rodinou a přáteli, jsem nejvíce trpěla kvůli dcerám, které opravdu přes 60 dní nebyly na čerstvém vzduchu. Potom nás nechali vyjít ven maximálně kilometr od bydliště, to nás přesunulo z žaláře na úroveň vězeňského dvoru. Na vzdálenost pěti kilometrů bylo povolenou pouze sportovat, první dny to vypadalo, že se celé Španělsko chystá na olympiádu. Kraťasy a tenisky si našel opravdu každý. Pro mě byl moment, kdy jsem se mohla brouzdat v moři nekonečnou procházkou po pláži, vrcholem štěstí. Situace zatím není v normálu, ale čeho si nejvíce budu vážit, je svoboda a volnost pohybu. Už navždy.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Politiku sleduji, i když je to v poslední době nelehký úkol. Španělsko sestavilo nynější vládu pár měsíců před koronakrizí, je to vláda koaliční. Její rozhodnutí hlavně v počátcích pandemie byla opravdu žalostná. Něco dělat začala až deset minut po dvanácté. I když nedaleká Itálie nám mohla posloužit jako příklad. Ale to ne. Španělští politici povolili akce jako manifestaci na Mezinárodní den žen, což zafungovalo jako epidemiologická bomba. Pak už nezbývalo nic jiného, než zastavit chod země a zavřít nás na pár měsíců doma. Tehdy mě kázeň Španělů zaskočila. Všichni to respektovali. Nejspíš v tom zásadní roli hrál strach.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Nezbývá než doufat, že nám celosvětová karanténa „něco dala“, protože její cena je příliš vysoká. Rozhodně jsme nechali oddechnout přírodě a naše planeta se snad pročistila. Myslím, že je jasné, že jsme si všichni uvědomili, že svět se nemůže vpřed řítit takovou rychlostí. Změnit politiku konzumu ve vyspělých částech světa je naprosto neodkladná záležitost. Co se týká osobnostního vývoje, ze dne na den jsme se museli stát „multitasking“ lidmi. Najednou jsme byli počítačoví experti na home officu, učitelé, jejich kamarádi, jejich rodiče a k tomu jsme museli zvládat chod domácnosti. Negativně to odskákali starší lidé, protože museli být o samotě. Rozhodně to byla zkouška pro každého a doufejme, že díky tomu budeme silnější a skromnější.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Po ekonomické stránce je na tom Španělsko opravdu bídně. Ve druhém čtvrtletí bylo zničeno více než milion pracovních míst. Výsledky průzkumu ukazují, že pandemie zanechává největší katastrofu, co se práce týče, v celé historii země. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 15,3 % z toho nezaměstnanost mladých lidí vzrostla na 39,6 % a procento rodin se všemi členy bez zaměstnání je již 7 %. Oživení ekonomiky bude opravdu tvrdý oříšek.